La combinación perfecta para exponerse al crecimiento de las criptomonedas, pero sin sacrificar la estabilidad

Por Santiago Coates*

Armar una cartera de inversión no es una tarea sencilla, ya que existen múltiples activos financieros que brindan diferentes cualidades y retornos y son compatibles con distintos tipos de inversores.

Además, la clave se encuentra en encontrar el equilibrio entre riesgo y beneficio para no exponerse a un peligro innecesario, que muchas veces no suele ser compensado por las ganancias obtenidas, si es que se obtienen.

Con las criptomonedas sucede exactamente lo mismo, e incluso de una manera más agresiva. ¿Esto quiere decir que no hay que incluir criptos en la cartera de inversión para no perder dinero? No, simplemente significa que hay que tratar de aprender a balancearla para aprovechar el crecimiento, pero sin sacrificar la estabilidad.

Las criptomonedas suelen ser activos agresivos, por lo que hay que aprender a balancear el portafolio que las contiene. Fuente: Pexels.

Un mercado con mucho potencial

El mercado de las criptomonedas tiene mucho potencial de crecimiento. La llegada de estos activos, y de la tecnología blockchain, marcó un antes y un después en la historia financiera.

Tal como sucedió con el internet hace algunas décadas, se espera que el sector siga creciendo a pasos agigantados y continúe avanzando hasta llegar a todos los rincones de la población. Y la evolución de las criptomonedas solo refleja esta situación.

Por ejemplo, desde mediados del 2010 hasta la actualidad, el bitcoin, la primera y más importante criptomoneda, se revalorizó 29.660.000%, aproximadamente. Sí, leíste bien.

Por su parte, ether, de la red Ethereum, creció más de un 83.600% en los últimos cinco años. En este caso, el aumento de popularidad se debe a las ventajas de la blockchain para el desarrollo de contratos inteligentes (smart contracts) y aplicaciones descentralizadas (DApps, por su acrónimo en inglés).

Y así como bitcoin y ether, hay y habrá cientos de interesantes proyectos que aún están en fase de crecimiento, o incluso de desarrollo, que podrían masificarse de la misma forma, beneficiando a sus respectivas criptomonedas.

Las criptomonedas crecieron de forma sorprendente en los últimos años, generando enormes ganancias. Fuente: Pexels.

El riesgo de la volatilidad

Al ser activos relativamente nuevos y con no mucho tiempo en el mercado (poco más de una década no es una cantidad significativa para el entorno financiero), las criptomonedas tienen una alta volatilidad.

Esta cualidad, que hace referencia, en simples palabras, a cuánto puede fluctuar el precio en un determinado periodo, es su mayor virtud, pero también su principal desventaja.

La alta volatilidad de las criptomonedas es positiva porque gracias a ella es que sus precios pueden crecer tan impactantemente en poco tiempo. Por ejemplo, en los últimos cinco años, bitcoin se revalorizó más de un 700%, mientras que el índice accionario S&P 500 aumentó “solo” un 58% y el Nasdaq 100, centrado en tecnológicas, un 100%.

No obstante, justamente por la alta volatilidad, en el medio de estas fases alcistas hubo grandes retrocesos, que en muchos casos fueron devastadores.

Desde diciembre del 2013 hasta enero del 2015, la cotización de bitcoin cayó cerca de un 87%. Posteriormente, prácticamente lateralizó hasta octubre del mismo año. En los dos años siguientes, la popular criptomoneda se revalorizó un 8.200%, hasta diciembre del 2017, momento en el que arrancó una etapa correctiva que acumuló una baja del 84% en exactamente un año.

Más recientemente, marcó su máximo histórico de USD 69.000 en noviembre del 2021 y comenzó a caer hasta los USD 20.000 actuales, lo que se traduce en una caída del 70%.

Quien realizó un “all in” en los ciclos alcistas de bitcoin, u otras criptomonedas, es decir que colocó el 100% de su capital destinado a inversiones, logró amasar una gran fortuna. Sin embargo, si entró al mercado en un mal momento o vendió antes de tiempo, pudo haber perdido todo o casi todo.

Pero la solución no se encuentra en comprar varias criptomonedas, ya que, de momento, suelen mantener una alta correlación entre sí (se comportan de forma similar). Por ejemplo, una cartera con las criptos bitcoin, ether, binance coin, XRP y cardano distribuidas en partes iguales (20%) habría caído cerca de un 48% en el último año, incluso más que bitcoin (-41%).

Las criptomonedas suelen tener una alta correlación entre sí, lo que significa que se comportan de forma similar. Fuente: TradingView.

Stablecoins, la clave para la estabilidad

Entonces, ¿cómo armar una cartera con criptomonedas manteniendo la estabilidad? Simple, a través de las stablecoins o criptomonedas estables.

Estas criptos tienen un respaldo a la hora de ser emitidas. Así como hace muchos años el dólar se guiaba por el patrón oro, es decir que todos los billetes estadounidenses estaban respaldados por el metal precioso, las stablecoins están vinculadas a un activo en particular: por cada criptomoneda emitida existe su equivalente en dólares, materias primas, etc.

Actualmente, existen muchas stablecoins, pero las importantes para mantener un portafolio de criptomonedas con baja volatilidad son las ligadas al dólar (tether, USD coin, DAI) y/o al oro (PAX gold, tether gold, etc.).

De esta forma, los inversores siguen teniendo criptomonedas, pero la cartera también cuenta con dos activos estables como el dólar y el oro. Sin contar la inflación y la devaluación, un dólar siempre es un dólar, por lo que una stablecoin de estas características casi siempre mantendrá su valor. En tanto, las del oro fluctuarán como el metal precioso, el cual creció un 45% en los últimos cinco años y retrocedió solo un 2% desde julio de 2021 hasta la actualidad.

Teniendo en cuenta que los retornos de un portafolio se contemplan sobre el total del mismo, las caídas de las criptomonedas volátiles impactan menos al tener una porción destinada a activos más estables como las stablecoins.

Existen stablecoins ligadas al oro que siguen el comportamiento del metal precio, que tiene baja volatilidad. Fuente: Pexels.

Todo depende del perfil de inversor

Ahora bien, la próxima duda que seguramente tendrás es cuántas stablecoins incluir en tu portafolio. ¿50%? ¿90%? ¿25%? ¿Solo un 10%? Todo depende de tu perfil de inversor.

Básicamente, el perfil de inversor se crea en torno al análisis de una serie de cualidades personales como el capital a invertir sobre el total, el horizonte temporal, nuestros conocimientos y, principalmente, nuestra aversión al riesgo, entre otras.

Si toleramos muchos el riesgo, seremos inversores agresivos; si no queremos perder nada, seremos conservadores; si estamos en el medio, entonces seremos inversores moderados. Como todo en la vida, no es blanco y negro, ya que puede haber perfiles intermedios.

Lo importante es que determinemos qué porcentaje de dinero estamos dispuestos a perder, al menos temporalmente. Por ejemplo, si una caída del 30% no nos deja dormir por la noche, entonces gran parte del portafolio tendrá que estar en stablecoins, ya que, como vimos anteriormente, las criptomonedas más volátiles pueden caer eso y mucho más.

Si tenemos un horizonte de inversión de muy largo plazo, una cantidad de dinero que no nos molestaría perder y apuntamos a obtener grandes revalorizaciones, entonces habrá que tener pocas o ninguna stablecoin.

Es importante conocer nuestro perfil de inversor para poder armar una cartera de inversión compatible con él. Fuente: Pexels.

Determinar nuestro perfil de inversor suele ser una tarea compleja, ya que es muy subjetivo, puede cambiar con el paso del tiempo y solo lo ponemos a prueba cuando el contexto lo requiere. Es normal creer ser agresivo y luego no soportar una caída del 15%, o viceversa: creernos conservadores y desear ganar mucho dinero sin importar el riesgo.

Mientras más principiantes seamos, más costará establecer un perfil de inversor y una correcta distribución de stablecoins. El secreto se encuentra en ir probando poco a poco y testear nuestra reacción frente a los vaivenes del mercado.

También es muy importante saber diversificarse entre stablecoins, ya que hay muchas distintas. Las stablecoins tienen un riesgo a pesar de estar atadas al valor del dólar. Por ejemplo, la stablecoin terraUSD se fue a cero luego del colapso. Además, también siempre existen miedos alrededor de cómo están respaldadas las stablecoins, es por eso que hay que diversificar de la misma forma que sucede con los otros criptoactivos.

Existen varios tipos de stablecoins, lo que obliga a diversificar también en este sector. Fuente: Pexels.

Más allá de las criptomonedas

Por otro lado, para exponernos al crecimiento de las criptomonedas sin sacrificar la estabilidad, también es posible invertir en otros tipos de activos que no sean del sector, como acciones, bonos, materias primas, o incluso armar estrategias de cobertura con derivados financieros (si tenemos los conocimientos necesarios).

Si queremos invertir en criptos de cara al largo plazo con baja volatilidad, podremos agregar una alta porción de stablecoins y también algunos bonos corporativos. Estos instrumentos financieros representan deuda que emiten las compañías y que los inversores adquieren a cambio de una tasa de interés. Su particularidad es que nos brindan una renta periódica sin importar lo que pase con los precios de mercado.

Lo mismo sucede con las acciones de dividendos. En épocas de crisis, cuando normalmente las criptomonedas caen junto a las acciones de crecimiento, las empresas más estables y consolidadas del mercado siguen distribuyendo una renta trimestral que engrosa el valor del portafolio.

El flujo de dinero otorgado por estos activos también puede reinvertirse, tanto en los mismos activos como en otros, para que, a largo plazo, el interés compuesto sea más efectivo y retorne un mayor beneficio global.

Como se puede observar, construir un portafolio de inversión que incluya criptomonedas para aprovechar su crecimiento y su alto potencial de largo plazo, pero sin sacrificar la estabilidad, no solo es posible, sino que también es sencillo.

La clave está en encontrar el equilibrio entre la cantidad de activos de riesgo y la de activos menos volátiles, siempre con inteligencia y de forma que el resultado final sea compatible con nuestro perfil de inversor.

En caso de no saber cómo hacerlo o de querer consultar sobre otras estrategias viables, existe la posibilidad de contactarse con los expertos del sector para recibir una guía o asesoramiento y así obtener resultados más favorables.

*Licenciado en Administración de Empresas y Comunicador. Analista e investigador de inversiones cripto en Inversor Global.