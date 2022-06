Con estos trucos intentan protegerse en Australia de una inflación del 6 por ciento anual: "Compré 400 velas"

Australia se está enfrentando a una situación atípica (para ese país). Según predicciones del Reserve Bank, este año la inflación alcanzará el 6 por ciento, y recién en el 2024, la situación volverá a calmarse.

Si bien para los ciudadanos argentinos una inflación del 6 por ciento anual sería un alivio, para muchos australianos la situación es crítica, y ya toman medidas extremas para combatir la suba de precios.

Un usuario de la red social Reddit pidió consejos a otros australianos para "llegar a fin de mes", y las respuestas fueron sorprendentes. Desde dejar de pedir comida afuera a vivir casi a oscuras, estos son los increíbles trucos para ganarle a la inflación.

La primera respuesta es muy zen: "Trato de no pensar en eso". De todas maneras, con eso no alcanza, y el mismo usuario indicó que ya no sale tanto, utiliza más el transporte público y se autoconvence de comer más en su casa.

Otro fue más proactivo y comentó una curiosa manera de ganar unos "pesos extra". "Hago encuestas online para ganar dinero extra para cerveza", explicó. Con una hora por día aseguró ganar entre 50 y 100 dólares australianos semanales.

"¿Cómo están llevando el aumento del costo de vida?", preguntó un australiano en Reddit.

Una de las preocupaciones constantes cuando se habla de inflación es el precio de la nafta. "Sólo lleno el tanque a la mitad, y trato de manejar lo justo y necesario", explica otro usuario. Además, comenta que se puso un límite de 30 dólares a la hora de pedir comida afuera. Y eso "incluye el costo del envío", aclara.

Dentro del thread hubo dos respuestas que se destacaron por lo extremas: la primera indicaba que, a menos que estuviera en uso, ese usuario desenchufaba todos los artefactos eléctricos de la casa. "Todo menos el router, la heladera y el reloj queda desenchufado a menos que lo use", explicó. El "consumo vampiro" de algunos electrodomésticos (que están apagados pero todavía consumen) puede llevar a un gasto realmente innecesario de electricidad.

Sin embargo, el truco más extremo lo contó otro usuario, phatboyfart, quien explicó que compró 400 velas a 20 dólares, y las utiliza como iluminación por la noche para no gastar en electricidad. "Con eso y la luz de mi televisor es suficiente", señaló, pero reconoció que "no tiene idea" si esto efectivamente ayudará a reducir lo que paga de luz.

Australia se enfrenta a una inflación que, según estimaciones privadas en nuestro país, será 10 veces menor que la de Argentina.