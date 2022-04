Los datos dudosos de una entidad empresaria copada por el kirchnerismo

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio a conocer ayer su informe mensual sobre la evolución de la actividad del sector durante marzo. Según la información suministrada por la entidad empresaria, las ventas minoristas aumentaron, respecto al año pasado, un 15% a precios constantes. Esto significa que tiene contemplado la inflación en ese período. Para el primer trimestre, el incremento de la facturación fue de 20,4%.

Este dato positivo contrasta con el contexto en el que se produce: de fuerte aumentos de precios y con un clima social caliente. Incluso, en el propio comunicado de la cámara se resalta que marzo fue “un mes difícil para el empresario pyme” y pone como causa el motivo inflacionario en la reposición de productos, la demora en las entregas y la falta de mercadería.

Pese a esto, el aumento de 15% es significativo, más si se tiene en cuenta que es un promedio. Hay rubros que, según CAME, subieron casi 30%. Lo llamativo de este crecimiento es que se compara con marzo del 2021 cuando la economía ya estaba abierta tras el cierre de la cuarentena del 2020. Es decir, se está midiendo contra un período casi normal y no como los meses previos que estaban limitados por las restricciones sanitarias.

El hecho a tener en cuenta es que la entidad tuvo un fuerte giro en la conducción en el último año y pasó a ser controlada por empresarios y economistas vinculados al kirchnerismo.

La entidad agrupa a cerca de 1.500 federaciones, cámaras, centros comerciales y uniones industriales de todo el país. Dirigida durante dos décadas por el histórico Osvaldo Cornide, tuvo un largo período de crecimiento, tanto económico como de peso sectorial.

Sin embargo, desde la salida del veterano empresario, en 2017, la disputa por el control de CAME estuvo dominada por el alineamiento al poder de turno con consecuencias negativas. La entidad es un botín codiciado por la influencia sobre miles de pequeños y medianos empresarios a nivel nacional y por una “caja” importante que surge de los ingresos por sus asociados.

El hecho más reciente de esa dependencia política se produjo en agosto pasado cuando fue elegido como presidente de la Confederación Alfredo González, titular de la Federación Económica del Chaco, tal como informó meses atrás MDZ. Se trata de un empresario muy cercano al gobernador de la provincia, Jorge Capitanich.

Quienes conocen las internas de CAME señalan este hecho como el eslabón que faltaba para su giro definitivo de alineamiento con la política del Gobierno nacional.

González no sólo responde a Capitanich sino que también mantienen una excelente relación con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. En ese contexto, se cuestiona su independencia para defender los problemas de un sector.

Los cambios internos, en los últimos meses, son muchos y todos se producen para poner a CAME como una entidad “amiga”, más allá de la realidad que viven las empresas y comercios de todo el país.

Un punto importante es la mayor influencia que tomó el economista Mariano de Miguel en el área de estadísticas de la entidad. Desde hace años está a cargo de la formación de dirigentes de CAME y, en la función pública, ocupa un cargo en el Ministerio de Defensa, desde la llegada del exministro Agustín Rossi. Desde el último cambio en la conducción aumentó su poder, especialmente en lo que se refiere a las estadísticas

También el ingreso al consejo directivo de empresarios cercanos a La Cámpora, como el caso del textil Damián Regalini, es otro dato que señalan quienes, en silencio público, ven la mutación de la entidad.

Si bien Cornide se caracterizó por su habilidad para relacionarse con la alta política, en sus años en CAME mantuvo una cierta independencia respecto a los Gobiernos de turno y eso se reflejaba en los informes sectoriales que no siempre coincidían con los deseos oficiales.

Hay que recordar que su salida de la confederación empresaria se produjo por una fuerte presión del Gobierno de Cambiemos, disgustado por las estadísticas negativas que daba a conocer la entidad. Tras su salida, asumió una conducción transitoria más cercana al PRO, con dos recambios presidenciales. Así se mantuvo, hasta la llegada de González.

Este contexto político puede explicar los números estadísticos que surgen de la entidad.

Desde febrero se profundizaron los cambios en el departamento económico. Si bien la muestra de comercios y empresas es la misma, se modificó la serie histórica, se eliminaron rubros y se reagruparon otros de forma diferente. La encuesta se realiza entre 775 comercios y unas 300 pequeñas industrias.

En el primero de los casos, los que utilizan para elaborar la evolución de las ventas, se les formula 8 preguntas. Entre ellas está la variación mensual de la facturación, la anual, nivel de utilidades, si se cree que van a aumentar o bajar, lo mismo con el nivel de empleo y de la inversión.

Las respuestas son estimaciones y no van acompañadas por documentación. Por ejemplo, el dueño de un comercio puede decir que las ventas aumentaron 40% desde su percepción. En un contexto de alta inflación, es posible que se pueda tener referencia lo que sucedió el mes anterior, pero se dificulta contra un año atrás. Menos si se trata de facturación, ante la fuerte suba de precios. Con toda esa información, se hace un promedio y se elabora el informe que se difunde.

Hay que tener en cuenta que se trata de pequeñas empresas que no siempre cuentan con departamentos estadísticos para poder informar datos confiables. Según pudo saber MDZ, las respuestas planteaban un escenario no tan alentador como el resultado final.

A esto se suma que hay algunos rubros que llamaron la atención. Por ejemplo, alimentos y bebidas tuvieron un incremento de 9,9% en doce meses. Según los especialistas, este rubro no suele presentar fluctuaciones marcadas, ya que se trata de un sector de primera necesidad. Un aumento brusco, como una disminución de igual magnitud, puede explicarse por un error metodológico que por un fuerte aumento del consumo. En este caso, es más llamativo debido a que las empresas que participan de la encuesta no son los grandes supermercados que reciben los planes de precios cuidados que pueden generan un estimulo puntual al consumo. En almacenes o pequeños autoservicios no hay ese tipo de beneficio que aliente la demanda.

Otro ejemplo es el de farmacias y perfumería. Según CAME tuvo un incremento en la facturación a precios constantes (descontando la inflación) de 20%. Es otro rubro esencial que no es normal que tenga un aumento tan fuerte del consumo.

También en el rubro de calzado hay una evolución llamativa, con un salto de 29,8% de un año a otro. La explicación que da el informe sobre el inicio de clases presenciales podría tener fundamento si se hubiera producido en febrero, como estacionalmente sucede, antes del comienzo del ciclo lectivo que es en marzo. Sin embargo, el incremento se produjo un mes más tarde, lo que difícil de entender ese cambio del habito de consumo de la sociedad.

Lo concreto es que, además de este giro político, CAME está sintiendo en el impacto económico de una conducción politizada. De las épocas en las que se organizaban congresos en todo el país, con la participación de 2.000 representantes empresarios, vuelos en aviones privados o la compra de la espectacular sede que tiene en el microcentro porteño, no queda mucho. Internamente se reconoce que los tiempos cambiaron y se siente en el ajuste de los gastos.