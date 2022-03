Cómo ganar dinero invirtiendo en acciones

El mercado de las acciones es un mercado volátil, pero, si se invierte a largo plazo, se pueden obtener rendimientos interesantes. La clave suele estar, en la medida de lo posible, en empezar a invertir cuando se es joven. Esto es porque, entre otras cosas, cuando uno es joven se tiene una mayor tolerancia al riesgo porque, por lo general, hay menos responsabilidades que cuando avanzamos de edad.

Sin embargo, se tenga la edad que se tenga, nunca es tarde para empezar a invertir en la bolsa, sobre todo en el mercado de acciones. Ganar dinero en la bolsa puede ser, en algunos casos, relativamente sencillo con estrategias conservadoras o moderadas y, en otros casos, algo un poco más difícil, como cuando se hace trading.

Consejos a tener en cuenta para poder ganar dinero invirtiendo en acciones

Tener en cuenta nuestra tolerancia al riesgo

Es importante considerar que, aunque se tome una estrategia de inversión más conservadora, el mercado de las acciones es un mercado de riesgo moderado a alto. Sin embargo, ese “riesgo base” se puede incrementar sustancialmente según la estrategia adoptada.

Saber nuestra tolerancia al riesgo es sumamente importante a la hora de invertir, ya que puede ser determinante al adoptar una determinada estrategia. Saber nuestra predisposición a las pérdidas, también nos permitirá saber si debemos ir por acciones consolidadas y más “conservadoras” o podemos tomar el riesgo por acciones de un mercado más volátil o incluso irnos por empresas poco conocidas o de mercados muy volátiles por su potencial ganancia (teniendo en cuenta también que se puede perder gran parte del capital en este tipo de estrategias).

Tener en cuenta el plazo de nuestra inversión

El plazo en el que se tendrán las acciones en cartera es vital para nuestra estrategia a la hora de invertir.

Muchas veces, la clave para ganar dinero invirtiendo en acciones es a largo plazo. Las acciones pueden irse revalorizando con el tiempo e incluso hay algunas que entregan dividendos en dinero o en acciones en determinados momentos del año.

Si se decide ir por un mediano plazo, sucede exactamente lo mismo, aunque hay un mayor grado de probabilidad de vender a la baja.

En el corto plazo, las estrategias suelen consistir en realizar análisis técnicos comprando y vendiendo al poco tiempo, especulando con el precio. También se suele hacer daytrading, que significa comprar y vender acciones en el día, beneficiándonos de las pequeñas subas en varias operaciones a lo largo de la jornada.

Analizar nuestro grado de conocimiento del mercado

Este es uno de los apartados que se suele dejar en último lugar o se subestima. A la hora de invertir, sobre todo si se trata de un dinero significativo, es importante invertir de manera inteligente.

Muchas personas invierten por su cuenta teniendo poco o nulo conocimiento del mercado, perdiendo dinero y generando frustración y, en algunos casos, dejar de lado el mercado de las acciones para invertir definitivamente en activos ultraconservadores.

En este punto es importante hacer una autoevaluación sobre qué conocimientos se tienen en materia de economía y finanzas. Si bien profesionales o personas que se han capacitado en programas que ofrecen un contenido detallado del mercado de valores tienen el conocimiento suficiente, también existen personas autodidactas que aprenden con algunos cursos, libros, videos, etc.

Este último punto es en el que se debe hacer hincapié en la autoevaluación y autocontestar preguntas como: “¿Sé lo que es una acción?”, “¿Entiendo las diferentes estrategias del mercado?”, “¿Tengo un conocimiento profundo en materia financiera?”, entre muchas otras.

Lamentablemente, tener un nivel adecuado siendo autodidacta no es ver dos videos en YouTube y leer una nota en el periódico, sino tener un profundo interés por el tema, leer, investigar, etc. Incluso personas que estudian carreras de las ciencias económicas como administración de empresas, actuario o contador público pueden tener poco o casi nulo conocimiento del mercado de valores, ya que tienen otro enfoque.

Si no se tienen los conocimientos suficientes, sea cual sea el caso, es importante tener en cuenta la posible contratación de un asesor financiero que nos guie en qué tipo de activo invertir (no solamente de acciones) según nuestro perfil, tolerancia al riesgo, objetivos, etc.

Diversificar

Otro de los consejos a tener en cuenta es el de diversificar nuestras inversiones. A pesar de que se puede ganar buen dinero invirtiendo en compañías de forma concentrada, estas pueden bajar, por lo que es importante tener en cuenta diversificar nuestros ahorros.

Determinar qué porcentaje de los ahorros tendrá como destino el mercado de acciones y que porcentaje irá a otro tipo de inversiones. En cuanto a las acciones propiamente dichas, es importante escoger varias y no estar “atado de pies y manos” a una única empresa.