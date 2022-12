A pesar de la cercanía de las Fiestas, las ventas siguen cayendo

Las ventas en los comercios pymes minoristas registraron una baja de 3,1% en noviembre respecto a igual período de 2021, según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



De esta forma, las ventas suman cinco meses consecutivos en baja, a pesar de lo cual el acumulado del año refleja un incremento de 1,4% frente a igual lapso de 2021.



Durante el décimo primer mes del corriente año el único rubro que creció en la comparación anual fue Farmacia y Perfumería, con una suba de 8,9%.



“En el balance general, noviembre no fue un mes bueno. Los comercios continuaron sintiendo el menor poder adquisitivo del consumidor generando cierta preocupación. La cercanía de fin de año trae una moderada expectativa de crecimiento del consumo, aunque divergente entre los distintos rubros”, señaló CAME en un comunicado.



En noviembre, las ventas de Alimentos y Bebidas cayeron 1,3% interanual, al tiempo que no mostraron cambios frente a octubre pasado, con lo que acumulan un alza de 2,8% en los once meses del corriente año.



La entidad pyme señaló en su informe que “a pesar que los aumentos de precios se desaceleraron en el mes, los comercios continuaron sintiendo el menor poder adquisitivo de la gente”.



Uno de los elementos que ayudó a los comercios fue el inicio del Mundial de fútbol en Qatar, que contribuyó, en parte, a mantener las ventas relativamente activas.



En el rubro Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, las ventas en noviembre retrocedieron 2,7% anual y 1,9% en la comparación mensual.



Los comerciantes coincidieron que después del Día de la Madre en octubre, la venta minorista para el sector en este mes se hizo cuesta arriba, señaló CAME.



Por su parte, en Calzado y marroquinería las ventas en noviembre declinaron 5,3% anual y se incrementaron 1,7% respecto a octubre.



En este último rubro hay buenas expectativas para diciembre debido a que los comerciantes creen que las ventas irán mejorando con las fiestas y el cambio de temporada.



Por último, en Textil e indumentaria las ventas retrocedieron 18,2% anual en noviembre y subieron 1,2% en la comparación mensual.



En este rubro el principal problema pasa por los precios, debido a que fue uno de los sectores con mayores aumentos en lo que va del último año.