La impresionante cantidad de dólares que liquidó el campo en lo va del año

Entre enero y noviembre de 2022 las exportaciones de granos, y derivados (aceites, harina, pellets) liquidaron el equivalente al total de reservas internacionales brutas del Banco Central, que según al 29 de noviembre -último dato publicado por la autoridad monetaria- acumulaban US$ 37.861 millones.

Según datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de exportadores de Cereales (CEC) en noviembre la liquidación trepó en los primeros once meses del año a US$ US$ 36.731.531.339 "siendo el mejor año desde que se llevan registros", consideró el organismo.

En el detalle del último mes se liquidaron US$ 1.696.978.273, que exhibieron una caída de 17% respecto del mismo mes del año anterior, aunque fue 14% superior a octubre de 2022.

Dólar soja y algo más

Este dato es un espejo del complejo panorama que atraviesa el sector agroexportador, con una fuerte sequía que afecta en esta etapa a la cosecha de trigo y a la siembra de soja y maíz de las campañas 2022/23. Pero la caída de las liquidaciones se explica más bien por el anticipo de divisas que supuso el dólar soja que rigió entre el 5 y el 30 de septiembre.

Con el incentivo de recibir $200 por dólar en lugar de los entonces $140 del dólar oficial, en ambos casos menos las retenciones, los exportadores se lanzaron a liquidar divisas a cambio de pesos. Pero esos dólares que el Banco Central captó en septiembre son los que faltaron en la liquidación de octubre y noviembre.

Un procedimiento complejo

"La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial", indicó CIARA-CEC en un comunicado.

Frente al habitual cuestionamiento acerca de una supuesta retención de granos por parte de acopiadores y exportadores, las entidades aseguraron que "no existen retrasos en la liquidación de divisas".

El argumento es que la mayor parte del ingreso de divisas se produce con bastante antelación a la exportación, un período que suele rondar los 30 días en el caso de la exportación de granos, pero puede llegar a hasta 90 días en relación a la exportación de aceites y harinas proteicas. "Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate", aclararon.

Para el Banco Central es fundamental mantener el flujo de liquidaciones, porque de allí provienen los dólares que después se entregan a los importadores, en general a las industrias que demandan insumos, bienes intermedios, equipamiento, partes y piezas para bienes de capital que no se fabrican en el país

También los dólares para giros al exterior a las casas matrices de las multinacionales, el turismo emisivo, argentinos que viajan al exterior y la compra de bienes y contratación de servicios del extranjero.