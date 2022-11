Dólar malbec: los Repro calman las aguas, pero aún continúan las dudas

En lo que algunos clasificaron como una suerte de acto político en medio del desastre que dejaron las heladas de la semana pasada, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció medidas paliativas junto al gobernador Rodolfo Suarez. En este contexto, desde el sector productivo destacaron la instrumentación del llamado dólar malbec, la ayuda que recibirán para sostener el empleo; un punto que preocupa no sólo por la situación financiera sino por las dificultades existentes para retener a los trabajadores en el sector.

El acto en el INTA se realizó a causa de las heladas que afectaron a todas las áreas productivas del país la semana pasada y que, en algunas zonas y cultivos, provocarán pérdidas de hasta el 100% de la producción. Massa y parte de su gabinete conversaron con representantes del sector, así como con las autoridades del área productiva de las provincias de Mendoza, San Juan, Río Negro, Neuquén y Catamarca.

“Es importante que haya estado todo el espectro político debido a que esto da mayor peso a las medidas anunciadas”, comentó Nicolás Vicchi, vicepresidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi). Sin embargo, tanto él como otros productores consultados manifestaron sus dudas acerca de la implementación concreta de las herramientas difundidas.

Así, también hay coincidencia de la importancia del paliativo aunque la mayoría pide mirar más allá y buscar medidas de fondo. Con distintos focos y motivos, muchas de las cámara productoras esperaban el anuncio de un fideicomiso que inyectara fondos de manera urgente al sector; algo que no sucedió.

Tranquilidad por puestos de trabajo

Aunque la batería de medidas fue amplia, el sector productivo ponderó, en primer lugar, la ayuda para sostener salarios a través del Programa de Recuperación Productiva (Repro), que ya se ha implementado en otras oportunidades; que subsidia la mitad de los sueldos en empresas en dificultades, que hayan iniciado un procedimiento de crisis.

“Es una herramienta muy interesante para poder sostener a la gran cantidad de familias que dependen del empleo rural”, comentó Diego Stortini, productor vitivinícola y miembro de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán(CIAT).

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Hugo Tornaghi, explicó la importancia de este punto debido a que, más allá de la crítica situación de los productores, no es sencillo encontrar personas que trabajen en la campo y en la cosecha. “Al no haber cosecha, los trabajadores tienden a irse y, por lo general, ya no vuelven”, comentó Tornagui.

A esta ayuda se sumará el programa provincial “Enlazados”, que también apunta a sostener los puestos de trabajo durante seis meses. En las ayudas de Provincia y Nación, si bien hubo una postura compartida, también hubo una situación ambigua: es que Massa le pidió a Suarez un subsidio a la electricidad para pozos agrícolas.

Al respecto, el sector productivo sostuvo, por un lado, que esto sería una herramienta clave en el corto plazo, pero no saben si de hecho se implementará. Por el otro, recordó que la Nación también tiene su responsabilidad en el subsidio de tarifa eléctrica.

Medidas razonables y dólar malbec

En líneas generales, los productores destacaron que se trata de medidas razonables, pero aún tienen dudas sobre el impacto real que puedan tener en el sector primario, de por sí muy castigado desde hace tiempo.

“Todo lo que aporte en esta situación de emergencia y sirva para sobrevivir, es bueno”, apuntó Stortini quien, no obstante, subrayó la situación empobrecida que viven los productores desde hace mucho tiempo sin que haya cambios ni propuestas para salvar el problema de fondo.

En este sentido, aunque se realizó el anuncio de una suerte de dólar diferencial o “malbec” para los exportadores vitivinícolas, la postura general es que aunque es importante un tipo de cambio competitivo; el mismo debería estar unificado.

No obstante, Stortini y Vicchi coincidieron en la importancia de que ese tipo de cambio y lo que se obtiene por ventas al exterior tengan un derrame en el sector primario; algo que sería condición para acceder al dólar diferencial.

El acceso a los créditos blandos

Entre las herramientas que anunció Massa se destacan dos líneas de créditos a 18 meses, a través de los bancos Nación y BICE con tasas en torno al 50%, con el objetivo de que los productores puedan recuperarse del golpe de la helada.

Por su parte, Mendoza había declarado la emergencia productiva la semana pasada, al mismo tiempo que anunció la disponibilidad de créditos al 24% a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento.

Se trata de herramientas tentadoras a las que, no obstante, no todos los productores pueden acceder. En parte debido a la burocracia que los mismos plantean, así como el alto nivel de endeudamiento que ya posee la mayoría.