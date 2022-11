En octubre no hubo fuga de capitales y argentinos repatriaron fondos

Tras dieciséis meses consecutivos de “fuga de capitales” en octubre pasado hubo repatriación neta de fondos del exterior de argentinos residentes. Si bien apenas fueron u$s16 millones, además de marcar un freno en la trayectoria del último año y medio, es una señal que corrobora lo acontecido el mes pasado tras el primer programa Dólar soja.

La estabilidad que mostraba el mercado cambiario, junto con las mayores tasas de interés en pesos, alentó las apuestas al “carry trade”, es decir, a los activos en pesos. Esto se reflejó, en parte, en el derrotero de los tipos de cambios informales y financieros y en la mejora de varios títulos públicos.

Pero esto no implicó que las personas dejaron de comprar dólares. Según el Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) en octubre, las personas físicas compraron en forma neta u$s464 millones, básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes (con un neto de u$s327 millones) y para atesoramiento (con un neto de u$s117 millones por compras de billetes). Mientras que el sector de los “Inversores institucionales y otros”, tanto residentes como no residentes, efectuó compras netas por u$s70 millones.

Vale señalar que los gastos con tarjetas en o al exterior fueron un 16% menor a los del mes anterior, en medio de la entrada en vigencia de la Resolución General 5270 de la AFIP, que estableció que a partir del 12 de octubre, todos los consumos mensuales con tarjeta que superen los u$s300 tienen que pagar un recargo del 25% extra sobre la cotización oficial del dólar, a cuenta del impuesto a los Bienes Personales.

En cuando a la llamada “fuga de capitales” también denominada en el mercado como “atesoramiento” y que el BCRA denomina técnicamente como la “Formación neta de activos externos de residentes del sector privado no financiero” (FAE), el mes pasado resultó positiva, es decir, entraron capitales en lugar de irse. ¿Cómo se explica esto? Es que el mes pasado si bien hubo compras netas de billetes por u$s94 millones simultáneamente se registraron ingresos netos en concepto de divisas por u$s110 millones, lo que dio lugar a un FAE negativo en octubre de u$s16 millones.

El resultado de billetes se explicó por las compras netas de las personas físicas por u$s117 millones, que fueron parcialmente compensadas por ventas netas de personas jurídicas y otras por u$s23 millones. O sea, mientras las familias compraron dólares, las empresas vendieron.

Ahora bien, cómo se conformó la oferta y la demanda de billetes de la gente: compraron billetes por u$s121 millones (-38% menos que en septiembre) y efectuaron ventas por u$s4 millones. Al respecto, cabe destacar que el 15 de septiembre, el Directorio del BCRA dispuso que las personas usuarias de los suministros de gas natural por red, de energía eléctrica y de agua potable, mientras que reciban subsidio en alguno o todos esos servicios, no podrán acceder al mercado oficial ni realizar operaciones con títulos y otros valores con liquidación en moneda extranjera.