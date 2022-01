Un exfuncionario kirchnerista calificó de "demencial" el crédito del FMI y dejó una fuerte advertencia

"Si Argentina no arregla con el FMI, se cae del mapa". La contundente frase pertenece al ex viceministro de Economía de Cristina Kirchner, Emmanuel Álvarez Agis, quien ahora se desempeña al frente de una importante consultora. El especialista advirtió sobre la difícil situación que deberá enfrentar el país en caso de que no se alcance un acuerdo con el Fondo y aseguró que, de no realizarse, no será posible pensar en un plan económica a nivel nacional.

En diálogo con radio 10, Álvarez Agis explicó que "por más que el departamento de marketing del Fondo diga que los acuerdos son buenos, los acuerdos sirven para devolverle la plata, no para el crecimiento". Sobre este punto añadió que, para poder llevar adelante el proceso de pago, es condición necesaria contar con dólares y hacerle frente a las consecuencias que resultarán.

"Vos le podes decir a las empresas y sindicatos de que vamos a tener un acuerdo y que vamos a inflar al 25%; ahora, acto seguido, ellos te van a preguntar a cuánto vas a devaluar. Para que ese acuerdo tenga confianza, se necesita que sea con bolsillos llenos de dólares. Si estás flojito de dólares, en esa mesa se van a dar la mano, pero no va a funcionar", comentó.

Según el economista, Argentina logrado tener un crecimiento en el último año debido a dos puntos centrales: "Las economías no son pelotitas de tenis, no rebotan. El crecimiento de este año responde a dos factores: uno es la vacuna y otra es que las empresas no se ahogaron durante la pandemia".