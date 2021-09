Las millonarias propiedades de Pepe Aguilar y quiénes son sus vecinos adinerados

Ya te contamos cuál de las dos Dinastías, la Aguilar y la Fernández, tiene más dinero. En esta oportunidad, ponemos el foco en las millonarias propiedades de Pepe Aguilar y también compartimos cuáles son algunos de los vecinos famosos que tiene. A continuación, todos los detalles.

Fuente: Instagram Pepe Aguilar (/pepeaguilar_oficial)

Las propiedades que Pepe Aguilar tiene en México y en Estados Unidos

Pepe Aguilar es una de las personas más adineradas de todo México, en especial dentro de lo que es el ámbito artístico. Teniendo en cuenta la familia en la que nació, hay que decir que parte de esa fortuna no la hizo él, sino que la heredó de sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre.



Prueba de esto se encuentra en una de las propiedades que posee: el Rancho El Soyate. Ubicado en Villanueva, Zacatecas, se trata de uno de los mayores íconos de toda la Dinastía Aguilar.



Sin embargo, a la hora de elegir dónde vivir junto a su mujer y sus hijos, Pepe elige el país vecino, Estados Unidos. Allí tiene una mansión en California, más precisamente en Calabasas, una de las zonas más exclusivas de toda la región.

Un recorrido por el barrio de Pepe Aguilar: ¿quiénes son sus vecinos famosos?

El Escorpión Dorado es un youtuber que suele compartir en su canal entrevistas con numerosos famosos, siempre a bordo de un auto recorriendo las calles de una zona determinada.



Uno de sus videos más exitosos es precisamente el que cuenta con la participación del padre de Ángela Aguilar, la “princesa de la música mexicana”.



En el mismo, Pepe no solo muestra el prestigioso barrio en el que vive, sino que también aprovecha para ostentar con los numerosos famosos que tiene como vecinos.



The Weeknd, Kanye West, Kim Kardashian y la familia Kiss son algunos de los que viven cerca de Pepe y su familia.



Con relación al primero, el ídolo mexicano expresó que tiene extremas condiciones de seguridad. Al parecer, el motivo estaría en la excesiva presencia de fotógrafos y de la prensa amarillista. “Aquí los paparazzis son peor que las pinches garrapatas”, le dijo al Escorpión Dorado.



Por otra parte, el autor de canciones como “Por mujeres como tú” no pudo ocultar su sorpresa ante el hecho del olor a marihuana que suele abundar por las calles de su barrio.



“Aquí, te lo juro por Dios, vas pasando a veces y huele cabronsísimo a mota”, fueron las palabras de Pepe que generaron la risa del Escorpión.





Eso sí, hay que decir que el video es del año pasado. ¿Crees que desde entonces nuevos famosos se han sumado a la lista de vecinos de Pepe Aguilar y su familia?