“Buy now, pay later”: cómo comprar en cuotas sin tarjeta de crédito

En los últimos meses, el mundo comercial comenzó a adoptar un interesante sistema de pagos conocido como “Buy now, pay later” (BNPL), o “compre ahora, pague después” en español. Como es de suponer, la modalidad se asemeja a las soluciones ofrecidas por los bancos y sus tarjetas de crédito, pero en este caso el costo final es menor, al igual que los requisitos.

Mismo sistema, muchas alternativas

El ecosistema fintech, en el cual se encuentran aquellas compañías que combinan lo mejor de la tecnología con las soluciones financieras, mes tras mes continúa creciendo, siempre enfocándose en satisfacer las necesidades del usuario final e incluyendo a la mayor cantidad posible de personas. En los últimos tiempos, una nueva modalidad impulsada por este sector comenzó a ganar fuerza: “Buy now, pay later”.

Este sistema busca reemplazar a las clásicas tarjetas de crédito y se basa simplemente en dividir los gastos totales para que puedan ser pagados más adelante, como si fueran las cuotas ofrecidas por las clásicas entidades bancarias.

Evidentemente, la principal ventaja es que los costos finales son, normalmente, menores y que para acceder a esta clase de modalidad no hay que atravesar todos los procesos burocráticos y crediticios que son necesarios en la operatoria bancaria convencional.

En Estados Unidos, las compañías más importantes que se encargan de proveer este servicio son Affirm y AfterPay, pero en América Latina hay otras alternativas, como Mercado Créditos o GoCuotas. Para poder comprar en el momento y pagar después, solo es cuestión de seleccionar cualquiera de estas fintech al escoger el método de pago.

El nuevo sistema tiene mucho potencial por delante, y tal como indican desde Hayden Capital, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, “las tarjetas de crédito están arruinadas. Las opciones que ofrece el Buy now, pay later son ideales si quieres hacer una compra, pero no tienes el dinero en efectivo hoy y no quieres una tarjeta de crédito (o quieres evitar los intereses)”.