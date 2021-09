Cuatro consejos de inversión de Ken Griffin, uno de los mayores inversores de la historia

Kenneth Griffin, más conocido como Ken Griffin, es un inversor, empresario y multimillonario que logró alcanzar la fama y el prestigio por ser el fundador, accionista mayoritario y director ejecutivo de Citadel, una de las mayores firmas de inversión del mundo. Además, es una de las personas más ricas del mundo gracias a su patrimonio neto de más de USD 21.000 millones, según informa Bloomberg.

A lo largo de su larga trayectoria, el magnate llegó a dominar todo lo vinculado a las finanzas y las inversiones, por lo que sus consejos y recomendaciones tienen que ser considerados por los principiantes (y no tan principiantes).

Empezar cuanto antes

Para Ken Griffin, una de las claves para ganar dinero en la bolsa es comenzar cuanto antes. No importa que no se cuente con un gran capital, lo importante es aprender poco a poco e ir conociendo los diversos instrumentos de inversión, su comportamiento, el “sentimiento” de mercado y, más importante, a nosotros mismos como inversores. Además, en el largo plazo, aplicando el interés compuesto, los rendimientos comienzan a ser exponenciales.

Amigarse con las pérdidas

Sin riesgo no hay recompensa, y el riesgo significa que puede haber pérdidas de dinero. Debido a esto, el multimillonario recomienda aprender a amigarse con las pérdidas. Esto no quiere decir que haya que perder dinero a propósito, sino que significa que hay que saber asumirlas y no perder la cabeza cuando ocurran.

Contar con un equipo

Muchos creen que la inversión debe ser solitaria, sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad. Uno de los consejos de Ken Griffin indica que hay que contar con un equipo de trabajo que complemente nuestras fortalezas y debilidades para alcanzar el éxito. Al invertir, podemos reunirnos con colegas que conozcan sobre análisis fundamental, análisis técnico, derivados financieros, macroeconomía, etc. De esta forma, podremos tomar decisiones más inteligentes y rentables.

Adaptarse al cambio

Por último, Ken Griffin detalla que es necesario adaptarse a los cambios, y más aun en los tiempos actuales en los que los mercados se mueven extremadamente rápido, aparecen miles de nuevos instrumentos financieros y las noticias llegan a los oídos de los inversores casi al instante. Negarse al cambio es sinónimo de fracaso.