Acciones argentinas luego de las PASO: conviene comprar y mantener

El resultado electoral de las PASO le propinó una paliza al oficialismo. Como contracara, los activos argentinos tienen otro panorama. ¿Llegó el momento del “buy and hold” en Argentina? Veamos los detalles en esta nota.

El domingo se llevó a cabo en todo el país la votación PASO legislativa, en la que el oficialismo (kirchnerismo) se llevó una contundente derrota a nivel nacional.

El mercado salió a festejar dichos resultados al día siguiente, a sabiendas de que es una buena noticia que el kirchnerismo pierda, desde el punto de vista del precio de los activos. El Merval, medido en dólares, avanzó con euforia inicial, aunque los días posteriores devolvió buena parte de la suba, llegando a niveles anteriores.

Pongamos en perspectiva la reacción del Merval para entender en dónde nos encontramos:

El movimiento del Merval.

Actualmente, el Merval se encuentra cerca de la zona de los USD 440. Viendo el gráfico se puede apreciar que aún seguimos en zona de pisos históricos, con fuertes posibilidades de upside dado el nuevo panorama electoral.

El nivel mínimo del Merval con Macri se situó en los USD 648, por lo que queda un 48% de suba para igualarlo en caso de llegar a dicho nivel.

¿Buy and hold?

Comprar activos y mantenerlos a lo largo del tiempo es una estrategia cuestionada si no se analiza bien el contexto pero que, a veces, tiene sentido ejecutarla.

Los inversores que ejecutan buy and hold buscan empresas de valor (Value Investing) con sólidos fundamentos y están más preocupados por medir el desempeño de la compañía más que por la variación del precio en el corto plazo. El objetivo es ser dueño de una empresa con futuro.

Argentina está actualmente en condiciones de ser digna de ejecutar esta estrategia. Los activos están a precios “regalados” y con un panorama político un poco más despejado. No es para que nadie cante victoria, pero el mercado busca anticiparse.

Una métrica interesante para analizar es el deep value, que no es más que centrarse en la comparación del precio de las acciones vs. el valor libro. Obviamente esta estrategia es sumamente riesgosa, ya que por algo las acciones tienen un determinado precio.

En Argentina, el motivo era claro: nadie quería riesgo local debido al ataque sistemático a las libertades que hubo en los últimos años, con medidas poco atractivas para los inversores.

La estrategia del deep value se basa en comprar activos con múltiplos de valuación bajos y venderlos cuando vuelven a valores más normales. Y la situación de los activos locales es ideal para ejecutar esta estrategia.

Si no me creen, tan solo comparen el valor libro de cada una con el precio de las acciones de Central Puerto (CEPU), Sociedad Comercial del Plata (COME), Edenor (EDN), Cablevisión (CVH), YPF (YPFD), Transener (TRAN), Telecom (TECO), Supervielle (SUPV). Esos son algunos ejemplos que vislumbran el gran recorrido al alza que hay.

Conclusión

La situación bursátil local ha cambiado desde la derrota oficialista en estas PASO y se abren nuevas oportunidades para quien desee invertir con un poco más de certezas.

Al fin y al cabo, la bolsa es un juego de probabilidades. Y dicho juego le tendió la mano al mercado, vislumbrando un mejor futuro para el precio de los activos argentinos.

No hay que olvidarse nunca que seguimos estando en Argentina, con todo lo que eso conlleva. Se podría repetir el rally iniciado en 2013 aunque, obviamente, sigue habiendo riesgos. Cada uno sabrá cómo actuar.

