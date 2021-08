Laporta tiene razón: las lecciones que deja para Argentina la salida de Messi

Joan Laporta tiene razón. Y, para la Argentina, es un ejemplo. No sólo para el fútbol, sino también para la economía en general y para el manejo del país. Las explicaciones del presidente del Barcelona sobre por qué decidió que el mejor futbolista del mundo y de la historia del club no renueve su contrato, cuando aún tenía mucho para darle a la institución; es simple, directa y concreta: no le alcanza el dinero para pagar los gastos que esto implicaba.

Si lo hacía, hubiera hipotecado primero al Barcelona y finalmente, quebrado. O si aceptaba alguna solución menos clara como aceptar el ingreso de dinero proveniente de cualquier inversor externo, se hubiera expuesto a una situación de irregularidad que podría derivar en acciones judiciales tributarias de parte de las autoridades españolas.

Laporta actuó como un administrador responsable, que cuida el futuro del club

Un país donde, no es broma, no hay problemas en que los famosos terminen presos por evasión impositiva. Que lo cuente Isabel Pantoja. Laporta, si por ejemplo aceptaba fondos desde países árabes, orientales o de cualquier paraíso fiscal de los que aún existen; se exponía a investigaciones de los responsables españoles de controlar los lavados de dinero, funcionarios especialmente interesados en casos de potencial lavado de divisas como los que cada tanto muestra el fútbol de ese país.

La despedida de Messi del Barcelona

En definitiva, Laporta actuó como un administrador responsable, que cuida el futuro del club. Más cuando una decisión errada en este nivel, podría haber generado décadas de crisis en su club.

¿Porqué decidió Laporta actuar así?

Sus frases del 6 de agosto fueron claras. “Estoy aquí para explicar la situación con Leo Messi. Antes que nada, quería decir que hemos recibido una herencia nefasta. Eso ha hecho que el club, la masa salarial, represente un 110% respecto a los ingresos del club. No tenemos margen salarial. Las normas de La Liga pasan por un fair play financiero que marca unas limitaciones. No tenemos margen”, declaró apenas apareció por el atril del lugar.

El máximo directivo del Blaugrana reconoció que la entidad no tiene espacio salarial para adaptarse a las normativas de la entidad que regula el torneo. Advirtió que “los números parecían mejores” y que eso dejó al club con “una masa salarial tan por encima”. Laporta luego fue claro en relación a la traba que impuso La Liga ante este fair play financiero: “No pudimos meter el primer contrato pactado con Leo Messi. Para tener este fair play el Barça tenía que hipotecar el club por medio siglo parte de los derechos audiovisuales del club. Y no estoy dispuesto a hacer eso para nadie”.

Joan Laporta, presidente del Barcelona FC

Algunos números generales del Barcelona de hoy. Según las normas del Fair Play financiero que rige a la UEFA, el club (y ningún equipo de ese país) no puede gastar en sus contratos a jugadores y costos de mantener su equipo de primera división, más dinero del que ingresa. O, al menos, y sólo por un ejercicio, no superar los 100 millones de déficit ni tener gastos de salarios de sus jugadores por encima de los ingresos totales.

Si el club le hubiera cumplido al rosarino el contrato negociado en las últimas semanas, y aún cuando implicaba una disminución de casi 70% del costo acumulado hasta julio pasado; inmediatamente después hubiera sido sancionado primero por la propia Liga, y segundo, por el propio estado español, con una multa megamillonaria que habría llevado a la institución a la quiebra. El Barcelona estaba gastando hasta junio pasado, 110% más que los ingresos. En salarios la relación se elevaba a 95% de los gastos.

En cualquiera de los casos, se ubicaba por encima de los estrictos límites de las normas del Fair Play. Laporta había negociado personalmente un salario de aproximadamente 75 millones de euros para Messi en cinco años de contrato, dinero que obviamente el argentino merecía por su calidad de mejor jugador de la actualidad mundial y de la historia del club. Y que representaba una disminución del 50% a lo que cobraba anteriormente. Pero para tener una idea del monto de ese salario, el contrato que seguía al de Messi era el de Gerard Piqué, con 15 millones de euros por año.

Según los ingresos del Barcelona, a un año de vigencia del contrato del rosarino, y con el nivel de ingresos esperado para los próximos 12 meses; los gastos habrían superado el 120%, con una planta salarial del 100%. Si no se hubiera dado vuelta el resultado en cuanto a los ingresos, en cinco años de vigencia del contrato, el desequilibrio habría llegado a superar los 400 millones de euros. Si además, como reclamaba Leonel Messi, Laporta debía contratar un equipo competitivo, el nivel de gastos habría aumentado exponencialmente. "Para tener 25 millones de salario, tenemos que liberar 100" dijo Laporta. .

El presidente del Barcelona tenía una salida. Vender los derechos del fútbol del club a los inversores que acercaba La Liga, con un contrato que dejaba atado de manos a la institución por 50 años, cuando el propio Laporta, Messi y Piqué serían historia gloriosa, pero vieja.

Lo que sabe Laporta hoy, mirando hacia el futuro, es que los aproximadamente U$S 250 millones que recibiría hoy desde La Liga, a cambio de entregar los derechos de televisación hasta 2071 (tiempo utópico para pronosticar el futuro de la economía mundial) sería algo más que una mala decisión administrativa. Sería entregar, regalar o dinamitar el futuro de la joya más importante del Barcelona: el fútbol profesional. Sólo para poder tener dinero que justifique contar con Messi unos años más. En términos latinoamericanos, sería haber tomado el camino del populismo. Ganar los aplausos para su gestión, y que importe bombardear para siempre el futuro económico de la institución que tiene la responsabilidad de manejar.

¿Qué lecciones deja Laporta para Argentina? Una básica y universal, que el país no respeta desde 2006; y que raramente tuvo en cuenta: no se puede gastar más de lo que ingresa. Al menos no durante muchos tiempo. Y si se gasta más de lo que se recauda, en ejercicios siguientes hay que recaudar más, cosa que el superávit supere lo que se perdió en los tiempos de déficit. Si se insiste en gastar más de lo que se recauda, ese desequilibrio se debe cubrir con endeudamiento, lo que tiene el límite de la credibilidad del mercado. Caso contrario habrá que emitir, lo que deriva inevitablemente en inflación.

Laporta mostró que no se puede pensar el manejo de una institución, bajo una administración basada en permanecer en situación de déficit semipermanente, superando largamente los egresos que los ingresos; porque, más tarde o más temprano, habrá que cubrir el déficit lo que derivará obligatoriamente en un endeudamiento que luego deberá pagarse. Y para pagarlo, Barcelona ingresaría en una etapa de ajuste aún mayor que el que tendría que ejecutar en la actualidad. Prefirió Laporta no hipotecar el futuro, por un presente de aplausos. Prefirió en definitiva la realidad que el populismo. Y así lo hizo saber en la conferencia de prensa del viernes pasado.

Si la Argentina hubiera tenido en los últimos 30 años dirigentes que tomen las decisiones que Laporta tomó para Barcelona, aún en contra de lo que los seguidores del Barcelona quieren e incluso contradiciendo lo que él miso prometió en campaña; el país no tendría déficit fiscal crónico e inmanejable, no estaría endeudado hasta el default, no habría Stand By con el FMI y podría manejar libremente su futuro económico. En síntesis, sería un país serio.

Laporta podría haber elegido la salida fácil de aceptar el canto de sirenas de los millones de euros que le aportaría La Liga. A cambio de cerrar la administración del mayor ingreso del Barcelona: el dinero del fútbol profesional.