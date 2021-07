Todo sobre Andy Jassy: el nuevo CEO de Amazon y una fortuna incalculable

Jeff Bezos, la persona más rica del mundo, dejó de ser el CEO de Amazon, aunque sigue teniendo un gran poder sobre la empresa. Su lugar se lo entregó a Andrew Jassy, un empresario multimillonario que tiene una larga trayectoria llena de éxitos en los negocios y que trabaja en Amazon desde hace muchos años.



Andy Jassy, como lo conocen en el círculo íntimo, tiene 53 años y no se sabe mucho de su vida privada. Vivió de chico en Scarsdale, Nueva York, en una familia muy bien acomodada: su padre era el socio principal de la firma de abogados corporativos Dewey Ballantine en Nueva York y presidente del comité de administración de la firma.



Andy Jassy. Fuente: The Guardian.

En sus inicios trabajó como gerente de proyectos para una empresa de artículos de colección llamada MBI y se unió a Amazon en 1997, con varios otros colegas de Harvard. Su primer cargo dentro del gigante mundial de comercio minorista fue en el área de marketing.



En 2003, junto a Bezos, se les ocurrió crear una plataforma de computación en la nube, pero dejaron a Jassy liderar el proyecto: junto a un grupo de 57 personas creó el Amazon Web Services (AWS) que se lanzó en 2006 y fue tan exitoso que lo ascendieron a CEO de AWS. ?



Hasta febrero del 2021, tenía un patrimonio de 440 millones de dólares que disfruta junto a su esposa Elana Rochelle Caplan, diseñadora de modas de la compañía Eddie Bauer. La pareja vive junto a sus dos hijos en el vecindario Capitol Hill de Seattle, en una casa de 929 metros cuadrados comprada en 2009 por 3,1 millones de dólares, aunque también tiene una propiedad en Santa Mónica, California.



Jeff Bezos. Fuente: The Guardian.

¿Por qué Jeff Bezos dejó de ser el CEO de Amazon?

Desde Amazon lanzaron la noticia de que Jeff Bezos pasaría de ser CEO a presidente ejecutivo y el motivo es porque el multimillonario quiere dedicarle más tiempo a sus otras empresas como el diario The Washington Post, la compañía espacial Blue Origin y la filantropía.



"Probablemente seguirá involucrado, aunque ya no se concentrará en el día a día y, en cambio, podrá enfocarse en iniciativas de toda la empresa y nuevos productos y servicios. No se pueden subestimar sus habilidades para atravesar el ruido identificando oportunidades de alto valor", indicó Daniel Elman, analista de tecnología global de la firma de investigación de mercado Nucleus Research.



Si bien su cotidianeidad no será solo Amazon, sin dudas Bezos seguirá teniendo una gran influencia en las decisión que se tomen en la compañía minorista porque sigue siendo el mayor accionista, tiene un gran papel en la junta y es el mentor del negocio, además de tener la mayor fortuna del planeta, con más de 210.000 millones de dólares.

¿Crees que Amazon puede funcionar igual de bien sin Jeff Bezos?