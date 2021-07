El fanatismo no es bueno para ninguna cartera

Por Sam Volkering

Cuando descubrí Bitcoin por primera vez, fue en Bitcointalk. Bitcointalk es un foro de Internet dedicado a la discusión de bitcoin, la tecnología blockchain y las criptomonedas. Fue creado por el mismísimo Satoshi Nakamoto en noviembre de 2009. Este fue un sitio muy básico pero que permitió a sus usuarios hablar sobre bitcoin cuando esta criptomoneda recién estaba gestándose.

En ese entonces, hubo mucha discusión técnica y mucha gente que preguntaba qué cosas podía intercambiar por bitcoin. La realidad es que era muy parecido a un bazar digital de criptomonedas.

Luego, con el paso de los años, Bitcointalk comenzó a surgir como algo mucho más interesante que una simple “charla de bitcoin”. Particularmente en 2012 y 2013, se convirtió rápidamente en un lugar donde se podía discutir sobre altcoins.

En esta red se lanzaban nuevas criptomonedas alternativas con grandes anuncios, detalles sobre ellas, explicaciones y documentos técnicos. Los usuarios podían encontrar todos los enlaces y contactos necesarios sobre cada nuevo proyecto que allí se presentaba.

Bitcointalk era el lugar donde acudías para averiguar sobre la última y más novedosa cripto. Allí podías encontrar hilos de cientos de páginas, sobre cada altcoin.

Sin embargo, aunque este fue un lugar de encuentro para personas de ideas afines que aprendieron y desarrollaron la revolución cripto, también fue (y sigue siendo) un lugar feroz para el cripto-tribalismo.

No obstante, ese tribalismo ya no se limita solo a Bitcointalk. Se ha filtrado al mundo. Si no estás acostumbrado o no sabes cómo manejarlo, puede ser una interrupción importante en tu camino de inversión en cripto y es algo con lo que debes saber cómo lidiar.

Tribalismo extremo

El tribalismo no es nada nuevo. Solo necesitas presenciar un partido de fútbol para verlo en su faceta más visceral. Empecemos por aproximarnos a una definición sobre esta palabra.

El tribalismo es un concepto del campo de la antropología que refiere a un fenómeno cultural por el cual los individuos crean grupos u organizaciones de naturaleza social con los que identificarse y reafirmarse como parte de algo más grande.

Ahora bien, lo que he notado particularmente con el auge de las redes sociales es cómo el tribalismo se ha filtrado en el mundo financiero.

El tribalismo abunda en la comunidad cripto

Es muy frecuente ver un grupo devoto de seguidores alabando a la empresa en la que han invertido. Cualquier otra cosa que intente quitarle el protagonismo deriva en charlas, a menudo sin sentido, sobre cuánto apesta la competencia.

Sé que muchos visitan estos foros para ver de qué habla la gente cuando se trata de sus acciones o criptomonedas. Pero por lo general, hay cuatro tipos de personas que visitan estos foros:

Shillers: son aquellos que siempre impulsan un proyecto (pump), independientemente de lo que suceda con él.

son aquellos que siempre impulsan un proyecto (pump), independientemente de lo que suceda con él. Downrampers: son los que incesantemente atacan a un proyecto (dump), sin importar lo que esté ocurriendo.

son los que incesantemente atacan a un proyecto (dump), sin importar lo que esté ocurriendo. Inocentes: son aquellos que intentan plantear conclusiones legítimas e interesantes, pero que por lo general son atacados por los downrampers.

son aquellos que intentan plantear conclusiones legítimas e interesantes, pero que por lo general son atacados por los downrampers. Observadores: son las personas que miran, nunca publican e intentan conocer más sobre una inversión en particular que les interesa.

Esta mezcla de personas es como un partido de fútbol. Efectivamente, tiene dos lados opuestos, algunos neutrales y luego el observador casual. A veces puede dar lugar a una discusión productiva, pero por lo general hace más daño que otra cosa.