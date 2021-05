Los países que eliminaron la cuarentena y reciben a viajeros vacunados

Más de 20 países eliminaron total o parcialmente las restricciones para los viajeros vacunados, según datos recopilados por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), donde se señala que los pasajeros inoculados ya no están sujetos a medidas de cuarentena, excepto en ciertos países de alto riesgo.



El informe indica que Alemania, que también eliminó los requisitos de cuarentena para los viajeros con un resultado negativo de la prueba covid-19, siguió una revisión de los consejos científicos del Instituto Robert Koch (RKI), de renombre mundial, que concluyó que los viajeros vacunados ya no son importantes en la propagación de la enfermedad y no representan un riesgo importante para la población alemana.



Específicamente, declaró que la vacunación reduce el riesgo de transmisión de covid-19 a niveles por debajo del riesgo de una prueba rápida de antígeno falso negativo.



La implementación de esta política alinea a Alemania con las recomendaciones tanto de la Comisión Europea como del Parlamento Europeo, basadas en recomendaciones científicas similares del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC).





En su guía provisional sobre los beneficios de la vacunación completa, el ECDC dijo que "en base a la evidencia limitada disponible, la probabilidad de que una persona vacunada infectada transmita la enfermedad se evalúa actualmente entre muy baja y baja".



IATA indica que se están alcanzando conclusiones similares al otro lado del Atlántico, ya que en los EE. UU., los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de EE. UU.) señalaron que "con una vacuna 90% efectiva, las pruebas previas al viaje, las pruebas posteriores al viaje y la autocuarentena de siete días proporcionan un beneficio adicional mínimo".



"El objetivo es una apertura segura de las fronteras a los viajes internacionales. Y la evidencia científica y los datos como los presentados por RKI, ECDC y USC CDC deberían ser la base para la toma de decisiones necesaria para lograrlo. Existe una creciente evidencia científica de que la vacunación no sólo protege a las personas, sino que también reduce drásticamente el riesgo de transmisión de Covid-19", señaló al respecto Willie Walsh, director general de IATA.



"Esto nos acerca a un mundo donde la vacunación y las pruebas permiten la libertad de viajar sin cuarentena. Alemania y al menos otros 20 países ya han dado un paso importante en la reapertura de sus fronteras a los viajeros vacunados. Estos son los ejemplos de mejores prácticas para que otros los sigan rápidamente", afirmó.





Las encuestas de la IATA indican que el 81% de los viajeros internacionales están dispuestos a vacunarse para poder viajar. Además, el 74% de las personas en la misma encuesta estuvo de acuerdo en que los vacunados deberían poder viajar en avión sin restricciones.



Entre los países que implementaron esta medida están Bulgaria, Chipre, Estonia, Islas Feroe, Georgia, Alemania, Grecia, Guatemala, Hungría, Islandia, Israel, Corea, Kuwait, Líbano, Lituania, Maldivas, Moldavia, Montenegro, Polonia, Portugal (Madeira ), Qatar, Rumania, Samoa, Eslovaquia y Eslovenia.



No obstante, las decisiones de un número cada vez mayor de países de aceptar viajeros vacunados sin medidas de cuarentena, aumentan la presión para una solución digital para administrar los certificados de vacunas y los resultados de las pruebas Covid-19.



Un sondeo reciente de la IATA muestra un fuerte apoyo a una solución digital, dado que un 89% respalda la prueba Covid-19 estandarizada a nivel mundial o certificaciones de vacunación, y el 84% quiere una aplicación para administrar sus credenciales de salud de viaje.