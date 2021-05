Efecto boomerang: sube 30% la Hacienda en Liniers: cuánto aumentará la carne en góndola

La carne se encamina a superar los $1.000 el kilogramo para el consumidor final en función de los precios que se están observando hoy en el Mercado de Liniers. La decisión del gobierno de prohibir las exportaciones de carne tiene así un efecto “boomerang” con consecuencias a la inversa de las deseadas. Por lo menos a las pocas horas de efectuado el anuncio.

La Mesa de Enlace que reúne a las principales entidades o cámaras del campo convocó a un cese de comercialización de hacienda vacuna desde mañana y hasta el viernes de la semana próxima, en rechazo a la medida de cierre de exportaciones de carne. En un comunicado, esa agrupación que integran la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria, anunció el paro que se realizará desde las 0 hora del 20 de mayo hasta las 24 del 28 de mayo.

Ante esta perspectiva, la demanda en el Mercado de Liniers trepó y llevó fuertemente los precios hacia arriba. Antes del anuncio oficial, la hacienda de consumo se operó a $200 el kilo. En las últimas horas, las vaquillonas y los novillos lo hicieron a $229, un 15% por encima del valor “pre-prohibición”. La secretaria de Comercio Interior Paula Español intentó controlar sin éxito las operaciones en el Mercado de Liniers. Hubo días en los que vetó la participación de Coto, uno de los principales compradores, para evitar que incidiera, con su demanda, en la suba de precios. A los precios que se registran en el Mercado de Liniers hay que agregarles el IVA y gastos, que derivan en la estimación arriba mencionada de $ 1.000 el kg de carne para el consumidor en las próximas jornadas.

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina emitió un duro comunicado en las últimas horas. “El freno a las exportaciones de carne vacuna no bajarán la inflación. Porque la inflación no se origina en el precio de la carne, se origina en la emisión monetaria. No sólo sube el precio de la carne, suben todos los productos y servicios de la economía. No tenemos un problema de precios, tenemos un problema de moneda, cada vez se necesitan más pesos para comprar la misma cantidad de carne, nafta o tomates” señaló David Miazzo, Economista Jefe de FADA.

“Las intervenciones sobre las exportaciones pueden bajar los precios de la carne en el corto plazo, pero no en el mediano plazo. Es decir, vamos a tener los mismos precios, pero menos producción, empleo, inversión y exportaciones. La cadena de carne bovina genera más 3.000 millones de dólares anuales en exportaciones y 400 mil empleos, de los cuales 100 mil se generan en el circuito de exportación” agregó Miazzo.