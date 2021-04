Malas para Argentina: está en el top ten de un mal ranking mundial

La Argentina volvió a aparecer en el Top 10 del ranking mundial de Miseria, edición 2020, con 95 puntos. La lista está encabezada por Venezuela. La mayoría de los países que integran este "índice" están afectados por gravísimos conflictos bélicos y civiles.

Entre los países de América Latina y el Caribe, Argentina aparece en tercer lugar, detrás de Venezuela y Surinam y delante de Brasil (11° en el ranking, 53,4 puntos), Haití (13°, 48,9), Perú (18°, 42,2) y Jamaica (29°, 38,6 puntos).

Este indicador fue creado por Steve Hanke, de la Universidad Johns Hopkinsel, a partir de una reelaboración introducida en 2019 y publicada en la revista norteamericana The National Review. Hanke precisó a Infobae que los datos que compiló para la Argentina son desempleo de 11,8%, inflación de 44% (tasa anualizada de fines de 2020), tasa de interés del 29,4% anual y caída del PBI per cápita del 9,8%. El valor resultante, 95 puntos, es igual al que surgiría de sumar tasa de desempleo del 11%, inflación del 36% y tasa de interés del 37% anual, más caída del PBI por habitante del 11%, más en línea con los datos oficiales del Indec.

Algunas aclaraciones

"Los resultados muestran que el “Índice de Miseria” funciona mejor para describir situaciones extremas que intermedias y castiga en particular a los países de alta inflación. El ranking deja también a las claras que se trata de un indicador coyuntural, no estructural. De allí que tome la tasa de desempleo y no la de pobreza", explica el columnista de Infobae, Sergio Serrichio.

Por otra parte, aclara que hay un dato confuso respecto del séptimo lugar que ocupa actualmente nuestro país respecto del segundo que ocupaba hace un año: "Argentina, que en 2019 había quedado en segundo lugar, pasó al séptimo, al ampliarse la lista de 95 a 156 países y fue desplazada por Zimbabue, Sudán, Líbano, Surinam y Libia. Quedó delante de Irán, Angola y Madagascar".