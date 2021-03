Advierten que peligra el abastecimiento de garrafas para el invierno

La Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado (Cadigas) solicitó hoy “medidas urgentes” para resolver la crítica situación del sector y garantizar el abastecimiento de garrafas con anticipación a la llegada del invierno.



“Peligra el abastecimiento de garrafas de gas en el invierno si no se atiende la crítica situación de las empresas distribuidoras”, indicó Cadigas a través de un comunicado, donde precisó que estas compañías “padecen una pérdida acumulada de US$ 210 millones por el atraso de los márgenes frente a una constante suba de costos”.



La entidad que agrupa a 180 pequeñas y medianas empresas distribuidoras de garrafas sostuvo que “el invierno es hoy y por eso necesitamos medidas inmediatas para garantizar el abastecimiento de cara a la inminente temporada de bajas temperaturas y la creciente demanda de los sectores más vulnerables”.



“Estamos viviendo una situación agobiante por las deudas acumuladas, que son imposibles de afrontar y una profunda descapitalización. La cruda realidad está a la vista: en los últimos 6 años los costos crecieron casi 600% y los márgenes sólo 250%. Perdemos dinero cada día que salimos a trabajar y ya no tenemos resto para afrontar las exigencias de la demanda del invierno”, indicó Cadigas.





Si bien remarcó que “en octubre pasado, gracias al diálogo fluido que mantenemos con las autoridades de la Secretaría de Energía se logró una actualización”, afirmó que “este paliativo se esfumó rápidamente frente a la fuerte suba de costos en rubros críticos tales como los vehículos, envases, combustibles, neumáticos, salarios y las necesarias medidas de bioseguridad implementadas por la pandemia”.



“Valoramos el diálogo, pero las respuestas resultaron insuficientes y nos coloca frente al colapso operativo. Somos conscientes de la importancia de ser un eslabón fundamental de un servicio vital y esencial, previsto en el Programa Hogar, que alcanza el producto a las familias más desprotegidas de nuestro país y por lo tanto de la necesidad de cumplir acabadamente nuestro rol a lo largo y ancho del país”, remarcó Cadigas.