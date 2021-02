Estas zapatillas cuestan 4.700 dólares: ¿Qué tienen de espectacular?

Jimmy Choo revolucionó el mercado con el lanzamiento de las Diamond Sneakers, unas zapatillas que cuestan ni más ni menos que 4.700 dólares. ¿Qué tienen de especial? Presentan una suela de goma con forma de diamante, un acabado metalizado y apliques de cristal. ¿El resultado? Un diseño tan de vanguardia como futurista.



¿Cambiará este lanzamiento la forma de concebir la moda y el calzado que usamos en el día a día? ¿O es más bien una extravagancia propia de una de las marcas más exclusivas del mundo?



De lo que nadie duda es que difícilmente estas zapatillas pasen desapercibidas. Es que las Diamond Sneakers no sólo son llamativas por su precio de mercado, sino que también lo son por su diseño y por sus características de fabricación.



FUENTE: Revista del calzado

Diamond Sneakers, las nuevas zapatillas de Jimmy Choo

A simple vista, uno no termina de identificar si se trata de un típico calzado deportivo o de unos zapatos lujosos para usar de noche en alguna ocasión especial.



Podría decirse que la clave justamente pasa por ahí. En conversación con el Financial Times, la directiva creativa de Jimmy Choo, Sandra Choi, afirmó: "Últimamente, mi línea de zapatos son todas zapatillas. Preveo que quiero que todo sea aún más cómodo. No creo que el glamour solo tenga que pisar los talones".



Por otra parte, en el portal de Jimmy Choo se puede leer cuáles son las claves que llevaron a Sandra a desarrollar unas zapatillas como éstas.



“Imaginé cómo se sentiría entrar en un diamante multifacético, jugando con la sensación de ligereza y claridad que reflejan los diferentes ángulos. De esta idea nació la zapatilla Diamond".



FUENTE: Vogue México

¿Por qué las nuevas zapatillas de Jimmy Choo son tan caras?

Jimmy Choo es uno de los diseñadores de moda más reconocidos y exitosos de todo el mundo. No es de extrañar, entonces, que los productos de su catálogo presenten cifras como las que se observan en el caso de estas zapatillas.



FUENTE: Jimmy Choo

En el caso de que pienses en la posibilidad de adquirir un par de este nuevo lanzamiento, es importante que sepas que no hay un único modelo a disposición.



El de 4.700 dólares es el más exclusivo y el mejor de todos. Además, hay otra versión que cuesta USD 3.995. A nivel estético, la misma es igual de lujosa, aunque se diferencia en cuanto a los cristales, ya que tiene detalles y no apliques.