Semana clave para las negociaciones por el precio de la carne

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, se reunirá el próximo jueves con entidades representativas de la cadena cárnica a las cuales se les planteará un plan integral para la ganadería respecto al mercado interno y para la exportación para el período 2022/23. Al mismo tiempo, en este encuentro se darán las iniciativas oficiales respecto al trigo y maíz.



La portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, anunció el último jueves la reunión con los representantes de las entidades del sector, cuyos equipos técnicos mantendrán un encuentro el martes anterior para conocer detalles de la propuesta. "Lo que va a presentar el ministro Domínguez es el plan 2022/23 para todo el sector: maíz, trigo y carne", indicó Cerruti en conferencia de prensa.



Allí, detalló que ese plan "va a contemplar, como es la idea de este gobierno y lo que le encomendó el presidente Alberto Fernández al Ministro, garantizar que los productores puedan producir al máximo posible y puedan exportar lo que tengan que exportar".



Este plan será presentado en el marco de las negociaciones que se llevan adelante para contener los precios en el mercado interno. Es por eso que Cerruti declaró que "van a ser medidas que primero se van a conversar con el sector oportunamente y después se van a anunciar".



Si bien sobre el tema maíz y trigo no trascendieron detalles respecto de cuál va a ser el plan que se presentará, en relación con la carne el Gobierno entiende la necesidad de aumentar el rodeo nacional y pasar a faenar animales más pesados para aumentar la productividad.



"Tenemos que lograr mayor stock y peso por animal; esa es la política que le encomendó el presidente Alberto Fernández al ministro Domínguez, y es la política a la que vamos", dijo el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jorge Solmi, mientras realizaba una recorrida a un feedlot de la localidad de Tordillo.



En ese sentido, Solmi resaltó el trabajo que se realiza desde la cartera agropecuaria para "establecer políticas que permitan a los ganaderos crecer y fortalecerse".



Asimismo, se entiende que se continuará con un esquema de exportación en base a un saldo exportable que asegure el abastecimiento interno y la mayor estabilidad posible en los precios locales de la carne.



A mediados de mayo de este año el Gobierno decidió, como primera medida, cerrar las exportaciones de carne vacuna por un mes ante el fuerte aumento de los valores locales, para después diseñar un esquema que limitaba los despachos al 50% de lo embarcado el año pasado por empresa (exceptuando cuotas como la Hilton, por ejemplo) y prohibía la exportación de siete cortes populares.



Más allá de las restricciones, en el período enero-octubre se exportaron 479.890 toneladas peso-producto, lo que significó una contracción respecto de los primeros 10 meses de 2020 del 4,3%, mientras que los ingresos por los envíos resultaron ser 0,7% superiores al totalizar US$ 2.267 millones, según informó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva).



Meses después, con el ingreso de Domínguez como ministro, se amplió el cupo para exportar vacas categoría D y E con destino a China.



Según trascendió a partir de un borrador que el Ministerio presentó a las entidades de la Mesa de Enlace, en principio se aseguraría el cumplimiento de las cuotas Hilton, la cuota 481, la correspondiente a los Estados Unidos, Colombia, Chile e Israel, como también garantizar la exportación de un millón de vacas y toros categorías D y E, más conocidos como vacas conserva o manufactura.



Además, se abriría una línea de créditos para impulsar la producción.



De todas maneras, fuentes oficiales aseguraron que se continúa trabajando en el tema y no dejaron trascender detalles, de manera oficial, del plan.



El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, indicó en la previa de la reunión con Domínguez que "nuestra propuesta es sostener lo que venimos diciendo hace meses: lo mejor para el país es que abran las exportaciones totalmente, no vemos otra manera de solucionar este conflicto que generó el mismo gobierno"



En este sentido, aseguró: "La única manera de que los precios no suban es generar más oferta y los productores lo vamos a hacer cuando las condiciones del mercado lo permitan. Entre esas necesidades está la normalización de las exportaciones".