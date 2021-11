El contundente reclamo de las Pymes contra los bancos privados

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, lanzó una fuerte acusación en contra del rol que ha desempeñado el sector financiero a la hora de incentivar a los emprendedores en los últimos años. González indicó que los bancos privados "nunca colaboraron y son los que ganaron plata".



"Hay una cosa clara, si hay un sector que no colaboró nunca ni con la población ni con las pymes, es el sector financiero", puntualizó el flamante titular de CAME y aclaró que "hay que separar a muchos bancos provinciales que son mixtos -público y privado-, porque esos hacen un esfuerzo distinto de la banca privada".



"La banca privada nunca colaboró. Recientemente tuvimos que quejarnos en el Banco Central porque los bancos privados estaban cobrando comisiones por depósitos en efectivo. El uso de la tecnología vino para quedarse, pero la realidad en muchas localidades del interior es bien distinta porque allí se usa mucho el efectivo", dijo el dirigente empresario chaqueño.



El presidente de la CAME remarcó que "toda la ayuda social que el Gobierno destina a miles de personas en localidades chicas del interior del país, se convierte en efectivo".



"El sector financiero es el sector que tiene que hacer más esfuerzos en todo sentido porque nunca lo ha hecho y es el que más dinero ha ganado", recalcó González.

La industria pyme creció 14,2% anual y 9,8% bianual en su producción en octubre. Además, trabajaron con el 71,3% de su capacidad instalada reflejando que, con la infraestructura actual, tienen margen para seguir creciendo. Conocé el informe completo acá: https://t.co/Z2CWzV9v6D pic.twitter.com/vNhkHFliDp — CAME (@redcame) November 21, 2021





González explicó que el arco económico que engloba a las pymes suma alrededor de 600.000 micro, pequeñas y medianas empresas y eso equivale a un 70% de toda la mano privada del país, en el comercio, los servicios, la industria y las economías regionales.



"Somos un actor muy importante y somos el verdadero motor de la economía argentina", afirmó el titular de CAME.



Finalmente, González expresó que "lamentablemente la pandemia hizo desaparecer miles de empresas. Nosotros calculamos que la crisis sanitaria dejó unos 90.000 comercios que no volvieron a abrir sus puertas y unas 40.000 empresas que bajaron la persiana".