El Banco Central compró US$100 millones para contener la suba del dólar

El Banco Central (BCRA) cerró hoy su participación en el mercado cambiario con US$ 100 millones en compras que, sumados a los cerca de US$ 170 millones que adquirió entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, le permitieron recuperar el saldo positivo de intervenciones en octubre.



De esta forma, la autoridad monetaria ganó margen de maniobra para abastecer de dólares a los importadores de bienes intermedios y de capital, al acumular un saldo positivo de US$ 50 millones en compras en lo que va del mes.



Se trata de un nivel poco usual para esta época del año, dado que al fin de la cosecha del sector agroexportador se suma la presión sobre el mercado de cambios por el período preelectoral.



Para tener una referencia, en 2020 se habían vendido unos US$ 408 millones para esta misma época del mes mientras que en 2019 las ventas habían alcanzado los US$ 562 millones.

"Según estimaron fuentes privadas del mercado, el BCRA se alzó hoy con unos US$ 100 millones, aproximadamente", informó el analista de mercado y operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.



Durante la jornada se negociaron US$ 310,32 millones en el segmento contado y US$ 250 millones en contratos a futuro negociados en el Rofex.



El dólar mayorista cerró la jornada a $ 98,89 para la compra y $ 99,09 a la venta por unidad, diez centavos arriba del cierre del jueves pasado.



El dólar blue cerró este martes sin cambios en su precio, cotizando a 185 pesos.