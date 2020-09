Por qué empresas y personas miran a China para compras en el exterior

“Buscan productos de todo tipo para ventas por Internet; el temor más grande que tienen los compradores es la posibilidad de fraude, como por ejemplo fábricas chinas encontradas online que desaparecen luego que reciben en dinero o de estafas en la baja calidad de los productos”. Así describe el por qué este año, en su labor de asesorar a empresarios hispanohablantes para importar o establecer contactos con las principales fábricas o proveedores de China, las consultas recibidas por Pinchili, su emprendimiento, crecieron 205%, pese a la pandemia. Entrevistada por infotechnology.com, Giselle Bonet expresa que los argentinos no temen consumir en el exterior.



En los últimos tiempos hubo un fuerte avance de China en la preferencia de los argentinos que compran por Internet. Las principales razones: precios muy bajos en comparación con la competencia global y una gran oferta de productos distribuidos en una cadena logística que ha demostrado eficiencia y competitividad, señala infotechnology.com. Maquinarias, materias primas, materiales de construcción, ropa, textiles, computadoras, teléfonos, llantas o neumáticos, químicos, repuestos, ferretería, protección industrial, iluminación, decoración, entre otros, son los productos más redituables para importar desde ese país.

Para los envíos internacionales, la AFIP elaboró en su web un cuadro comparativo de las distintas maneras de hacerlo, ya sea para importadores como también para consumidor común.

En los servicios puerta a puerta, el "courier" se aplica en las importaciones cuando el valor del envío es superior a U$S 3000 ó supera los 50 KG , o bien cuando corresponda la aplicación de las exclusiones del régimen simplificado. Para estos casos además hay que utilizar los servicios de un despachante de Aduana. Y en los envíos al exterior no se requiere la declaración simplificada, cada persona lo puede utilizar 5 veces al año, no tienen franquicia y el valor del envío no podrá superar los u$s3.000 y los 50 kg (conformado por hasta 3 unidades de la misma especie). La AFIP aclara que estos pequeños envíos al exterior "no deben tener finalidad comercial".

Mario Celada, CEO y fundador de ATuCasa.net, courier que permite comprar directamente a China, dijo a infotechnology.com que "para poder importar vía courier con destino comercial no es necesario estar registrado como importador. El único requisito es tener clave fiscal nivel 3 de AFIP Es decir, que cualquier persona puede hacerlo” y lo aconseja ya que como ventaja principal "es un método súper rápido, con liberación express de Aduana".

"La cantidad de productos y de envíos al año son libres siempre que sean productos que no tengan restricciones para su importación por método courier”, agregó.

Importación: método simplificado vs método formal. "En el método formal de importación, que se realiza por barco, es necesario ser importador, trabajar con un despachante y los tiempos de tránsito rondan los 90 días. El método simplificado es por avión, mucho más rápido y no necesita de despachantes de aduana. Y permite mover poca cantidad de dinero y tener entregas mucho más rápidas y frecuentes", describió Celada, pero aclaró que "si se opta por la compra con tarjeta de crédito, se verá afectada por el impuesto del 30% y del 35%”.

Desde que rige el supercepo, las compras en el exterior son tenidas en cuenta para ser descontadas del monto límite de US$ 200 para adquirir “dólar ahorro”.

Consejos. Acerca de quienes temen hacer compras vía Internet a China o realizar importaciones desde ese país, Giselle Bonet aconseja lo siguiente: primero, ubicar a un buen proveedor en China cuyos productos tengan calidad y condición de compra, Segundo, antes de hacer la primera compra hacer un análisis de mercado dónde asegures que el producto con todos los costos va a ser rentable para la venta y tercero, no dejar nada librado a la imaginación ya que se puede arriesgar la inversión.

El 15 de septiembre último, el Gobierno anunció un nuevo cepo al dólar. Principalmente a la compra de dólar que hasta ese día tenía un impuesto de 30% sobre el oficial, se le suma un 35% adicional a cuenta del impuesto a las Ganancias. Y los gastos con tarjeta por compras al exterior pasan a computarse como parte del cupo de los US$200 mensuales que se pueden comprar.

Mirá el informe completo en infotechnology.com