Dólar ahorro: por qué Guzmán frenó el cepo total que quería el BCRA

Durante el fin de semana circularon rumores de que el Gobierno estaba contemplando la posibilidad de prohibir la compra mensual de US$ 200. Sin embargo, luego de una reunión entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmaron que el esquema se mantendrá sin modificaciones.

Según trascendió, Guzmán se opuso a la posibilidad de tocar el dólar ahorro y su posición se vio reforzada tras charlar con uno de sus asesores, el economista Daniel Heymann, quien le detalló el impacto que podría tener en lo económico modificar el esquema hoy vigente.

En el Gobierno saben que endurecer el cepo llevaría a un escenario peor del actual, en el que la sangría de reservas es cada vez mayor. Las proyecciones indican que los dólares financieros y el blue subirían más, se ensancharía la brecha cambiaria, aumentarían las expectativas de devaluación y el sector exportador terminaría liquidando menos divisas.

De esta manera, el mercado cambiario contaría con aún menos dólares y el Banco Central tendría que salir a vender con mayor fuerza de lo que hizo en lo que va de agosto.

Desde el Gobierno apuntan a consolidar un esquema fiscal, financiero y cambiario normalizado. “Ahora va a haber tres operaciones de pasivos muy importantes y luego viene la ley de presupuesto que se está enviando el 15 de septiembre al Congreso. Con esto iremos definiendo características para el régimen cambiario en dirección de la normalización”, sostuvieron fuentes oficiales en diálogo con Clarín.

En este sentido, el Ministerio de Economía organizó tres subastas de deuda en dólares, por un total de US$ 1.500 millones, a través de las cuales se espera que se quite presión al mercado cambiario. Se trata de operaciones que empiezan en septiembre, de US$ 500 millones cada una, con las que se busca dar “salida” a algunos inversores extranjeros.

El otro aspecto con el que en el Gobierno buscará tranquilizar un poco el mercado de cambios es la presentación del proyecto de Presupuesto 2021. El 15 de septiembre será girado al Congreso para su tratamiento y contendrá las principales proyecciones macroeconómicas para los próximos años, con el dólar promedio para el año próximo incluido.