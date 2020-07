Qué dice el decreto con la nueva oferta de canje de deuda

El Gobierno nacional oficializó este lunes la nueva oferta de reestructuración de la deuda argentina en dólares. Los bonistas tendrán plazo hasta el 4 de agosto para aceptar o rechazar la propuesta de canje.

El decreto 582, firmado por Alberto Fernández, Martín Guzmán y Santiago Cafiero, fue publicado este lunes a última hora en un suplemento del Boletín Oficial.

Se trata de un paso formal antes de enviar la nueva oferta a los Estados Unidos, algo que se concretará este martes a la mañana. Una propuesta ya había sido enviada el 22 de abril, pero el rechazo de los acreedores fue mayoritario en aquella ocasión.

"Las consultas e interacciones avanzaron por un sendero positivo, incrementando el entendimiento de las diferentes posturas", asegura el decreto publicado el lunes a la noche.

La norma agrega que la Argentina "cree firmemente que una reestructuración de deuda contribuirá a estabilizar la condición económica actual agravada por la emergencia pública en materia sanitaria, aliviará las restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía derivadas de la actual carga de deuda y permitirá reencauzar la trayectoria económica del país hacia el crecimiento a largo plazo".

La oferta presentada por el Gobierno implica una mejora sustancial con respecto a los términos enviados en abril: se pasará de unos 39 dólares a unos 53 dólares. El plazo que tienen los bonistas para responder, habitualmente de 10 días, se extenderá hasta el 4 de agosto a las 18. En este sentido, se prevé que la oferta de liquidación para la oferta de canje se dé a conocer el próximo 4 de septiembre.

El monto de la deuda emitida bajo legislación extranjera alcanza los US$ 64.800 millones: US$ 45.063 millones en bonos denominados en dólares y unos US$ 20.000 millones en bonos denominados en euros y en francos suizos.

Durante este plazo de gracia el Gobierno buscará sumar a acreedores minoristas. En cambio, los grupos Ad Hoc (que incluye a BlackRock) y, en otro escalón, el Tenedores de Bonos de Canje son las contrapartes más duras en la negociación del canje de la deuda.