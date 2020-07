Garantizan que no faltará dinero en cajeros el próximo finde largo

Ante la llegada de un nuevo fin de semana largo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que reforzará la distribución de billetes entre las entidades bancarias para que no falte dinero en los cajeros automáticos. "Esta medida busca que los usuarios puedan utilizar el cajero más cercano o el que resulte más conveniente, sin costo, hasta el 30 de septiembre", indicó el BCRA.

Recordamos que el uso de los #CajerosAutomáticos de cualquier banco y red (Banelco o Link) no tiene costo, sea cliente o no.

Esto incluye a quienes cobren jubilaciones, pensiones o Ingreso familiar de Emergencia #IFE a través de una cuenta bancaria y tengan su #TarjetaDeDébito. pic.twitter.com/WAw13aeGDf — BCRA (@BancoCentral_AR) July 5, 2020

También confirmó que es gratuito el uso de los cajeros en todo tipo de operaciones. Así lo expresa el comunicado:

Las entidades financieras no están autorizadas a cobrar cargos ni comisiones por cualquiera de las operaciones (depósitos, extracciones, consultas, etc.) efectuadas mediante todos los cajeros automáticos habilitados y operados por ellas en el país, más allá del importe o de la cantidad de extracciones, sea el usuario cliente o no de la entidad. También continúa vigente la norma que establece que todas las entidades deben permitir montos de extracción por cajero automático como mínimo de 15.000 pesos -acumulado diario-. Esto incluye a las extracciones realizadas tanto por personas humanas como jurídicas, con independencia de si son clientes o no de la entidad.

Quienes también necesiten efectivo y no puedan concurrir a bancos existen "más de 17.500 puntos de extracción extrabancarios (farmacias, estaciones de servicio, entre otros), distribuidos a lo largo de todo el país, que permiten retirar billetes", informó el BCRA..



Y recomendó utilizar medios electrónicos de pago para evitar el efectivo y operar de una manera más fácil, práctica y segura, durante el período de aislamiento social preventivo y obligatorio.

Los medios electrónicos de pago y las #transferencias inmediatas y gratuitas son herramientas fáciles y prácticas para no depender del dinero en efectivo.

Quienes ya los usen pueden ayudar a otras personas que todavía no los incorporaron a su vida cotidiana. #ArgentinaUnida pic.twitter.com/cGKNTb5DGO — BCRA (@BancoCentral_AR) July 6, 2020