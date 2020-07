YPF busca prorrogar el pago de un bono en dólares

La petrolera estatal YPF presentó hoy al mercado su propuesta para extender cuatro años el plazo del vencimiento de sus Obligaciones Negociables Clase XLVII por un monto de 1.000 millones de dólares, compromiso que debería hacer frente inicialmente en marzo de 2021. De acuerdo a lo informado por la compañía, la propuesta de canje contempla un pago en efectivo de 50 o 100 dólares de acuerdo a la fecha de aceptación, y la entrega de una nueva serie de Obligaciones Negociables con vencimiento final en 2025.



De esta manera, la nueva gestión de la empresa que lleva adelante el CEO Sergio Affronti buscará despejar del horizonte financiero el vencimiento más importante que enfrenta la compañía, en momentos en que la actividad petrolera está comprometida por el impacto de la pandemia de coronavirus. La propuesta que YPF dio a conocer esta tarde, que requerirá un piso de aceptación del 70% de los tenedores de estas obligaciones.



Entre los endulzantes de la propuesta fija como plazo de aceptación inicial para el 16 de julio, en el que los tenedores que ingresen recibirán un pago en efectivo de 100 dólares más el nuevo bono con vencimiento 2025 por 950 dólares, por cada 1.000 dólares de tenencia. En tanto que aquellos que ingresen al canje en el segundo plazo -entre el 16 y el 30 de julio- recibirán un pago efectivo de 50 dólares, y el mismo bono por 950 dólares.

El detalle de la propuesta presentada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) precisa que YPF ofrece las obligaciones negociables clase XIII denominadas en dólares a tasa fija del 8,5%, con cuatro amortizaciones anuales a partir de 2022 y vencimiento en 2025 por un valor nominal de hasta US$950 millones.

Estos instrumento serían emitidos en canje por las obligaciones negociables clase XLVII entregadas el 23 de marzo de 2016 por un valor nominal de US$1.000 millones y en circulación con vencimiento en 2021.

La petrolera -en un comunicado- aseguró que "se encuentra activa buscando alternativas competitivas como parte de su plan financiero del año, que contempla, entre otras la posibilidad de extender el vencimiento de esta nueva serie para mejorar su perfil de deuda".

Fuentes de YPF dijeron que la empresa cumplirá el 7 de julio con el pago de su vencimiento más importante del año correspondientes a las Obligaciones Negociables Clase L colocadas en julio de 2016 por un valor nominal equivalente en pesos de 750 millones de dólares. Especialistas del mercado entendieron que ese pago no significará mayores inconvenientes para la petrolera ya que representará un compromiso sustancialmente menor en dólares. La agencia Bloomberg destacó tras conocerse la propuesta de canje que los bonos existentes subieron 2,7 centavos en la oferta, a 87 centavos por dólar.

La oferta se lanza en momentos en que el Gobierno busca alcanzar un acuerdo con los acreedores para la reestructuración de US$65.000 millones, resolución que debería facilitar a los emisores corporativos para refinanciar sus compromisos.

En este contexto, YPF redujo los salarios de su personal, los planes de inversión y vendió activos para ayudar a hacer frente a la caída de la demanda y el colapso de los precios internacionales del petróleo, por lo que la refinanciación de su principal vencimiento completa el camino de readecuación de la empresa.

Además, Affronti avanzó en las últimas dos semanas en una reorganización de los negocios del upstream y el downstream de la petrolera, y encaró una renegociación de contratos con todos los proveedores para tener costos más sustentables de operación.

En este sentido, fuentes de la empresa explicaron que todas estas medidas en conjunto deberán permitir la puesta a punto para encarar la salida de la pandemia con un panorama despejado para focalizar el incremento de sus operaciones productivas, tanto en el no convencional de Vaca Muerta como en el convencional.

"Cerrar con éxito este canje permitirá asegurarnos despejar el principal vencimiento por los próximos 5 años, con lo cual el perfil de deuda de la compañía quedará mucho más manejable y evitará tener que salir de la pandemia a tomar nuevos compromisos para pagar en marzo", dijeron a Télam las fuentes consultadas.

Si bien la empresa ya mostró en sus últimas colocaciones "que en condiciones normales no tendría problemas en refinanciar esta deuda en dólares, fondeándose tanto en el mercado local como en el externo, la actual coyuntura abre interrogantes sobre la mejor estrategia a adoptar los próximos meses".