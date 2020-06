Coronavirus: Aerolínas latinoamericanas prevén perder en 2020 más de US$ 4 mil millones

“Financieramente, 2020 será el peor año en la historia de la aviación", afirmó.Alexandre de Juniac, director general y CEO de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). En el caso de las aerolíneas latinoamericanas se estima una pérdida de más de US$ 4.000 este año. Esto significa de acuerdo con una estimación de 2.200 millones de pasajeros, este año,las aerolíneas perderán US$ 37,54 por pasajero, informó Télam.

En Europa, la demanda de pasajeros se evaporó a medida que las fronteras internacionales se cerraron y los países se bloquearon para evitar la propagación del virus, y que éste es el mayor impulsor de las pérdidas de la industria. En ese sentido, prevén que la disminución de pasajeros transportados en la región será este año del 57,4%, mientras que la capacidad ofrecida por las compañías aéreas caerá en un 43,3%.

Las aerolíneas latinoamericanas registran en abril una caída del 98,3% en la demanda

A nivel mundial el porcentual de la pérdida será del 20,1% y los ingresos caerán 50% a US$ 419.000 millones, contra los US$ 838.000 millones registrado en 2019, en tanto que para el 2021 se espera que las pérdidas se reduzcan a US$ 15.800 millones a medida que los ingresos aumentarán a US$ 598.000 millones durante el próximo año.