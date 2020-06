El Banco Central amplió el financiamiento para pymes

El Banco Central (BCRA) anunció hoy que las empresas que hayan tomado créditos al 24% podrán renovarlos por el equivalente a la masa salarial mensual, a la vez que habilitó dos nuevas líneas de financiamiento, una para la inversión en bienes de capital y otra para firmas sin acceso al crédito bancario.



La línea de inversión para bienes de capital permitirá a las empresas, sin importar su dimensión, puedan acceder a créditos a tasa de 24% para adquirir cualquier equipamiento y maquinaria de origen nacional que sea producido por empresas micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) argentinas.



Por su parte, la línea "Mipyme Plus" permitirá a empresas que no tienen abierta una carpeta en una entidad financiera puedan acceder a una línea de financiamiento, si tienen calificación crediticia y situación 1 o 2 en la central de deudores al 20 de marzo.



"Los bancos estarán obligados a brindar estas líneas de crédito a las empresas que cuenten con la garantía FoGar y figuren en la base de datos que elabora el Ministerio de Desarrollo Productivo", aseguró el Central en un comunicado.



Además, se dispuso que las empresas que accedieron a los créditos para mipymes al 24% puedan renovarlos por el equivalente a la masa salarial mensual. Se trata de una línea que, desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) a finales de marzo, alcanzó 161.817 operaciones con un desembolso de casi $264.000 millones.



En total, las medidas adoptadas hoy por el Directorio del Banco Central implican una inyección de, al menos, $200.000 millones extras en líneas de financiamiento, según la autoridad monetaria.



Para acceder a la línea "Mipyme Plus", que apunta a financiar por un monto total de $38.000 millones para más de 140.000 Mipymes que aún no han accedido a financiamiento, se puede gestionar con mínimos requisitos a través de la web del Ministerio de Desarrollo Productivo.



Las entidades que quieran solicitar el crédito deberán contar previamente con el certificado Mipyme y chequear si son potenciales beneficiarios y qué entidad bancaria les corresponde en la web: https://pymesplus.produccion.gob.ar.



El financiamiento será respaldado en un 100% por el Fondo de Garantías Argentino (Fogar) y los montos máximos por compañía serán $250.000 para microempresas y $ 500.000 para pequeñas y medianas firmas.



Para su devolución, los plazos mínimos son de 12 meses y cuentan con un período de gracia de 3 meses para el pago de capital e interés desde su otorgamiento.



Según informó el BCRA, ya aprobó financiamiento por $1.083,6 millones con la línea "Mipyme Plus", de los cuales fueron desembolsados $752,5 millones para 1.340 empresas.



"La combinación de líneas de financiamiento garantiza que el sistema financiero llega al universo de empresas micro, pequeñas y medianas, y también a las grandes empresas que inviertan en la adquisición de bienes de capital de origen nacional", aseguró el Central.