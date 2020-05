Emiliano Fazio: "La economía del conocimiento debe incorporar otro tipo de talentos"

Emiliano es empresario. Actualmente es Co-Fundador y Director de Arbusta, una empresa del sector digital que fué creada con el espíritu de generar una primera oportunidad de trabajo formal para jovenes talentosos que viven en barrios vulnerables. Lo más maravilloso de este emprendimiento es que pudo comprobarse asi mismo que las utopias son posibles y que se pueden mostrar resultados en la realidad concreta.

Para Emiliano esto comenzó como una inspiración hace muchos años atrás de querer generar a través de su negocio un impacto social real, concreto y palable. En esa búsqueda se encontró con que debía salirse de los moldes pre establecidos, romper prejuicios y lanzarse a la aventura de lo innédito, de la novedad, y por lo tanto de lo incicerto y desconocido.

De esta manera, nos cuenta, cómo incorporó transformaciones en su empresa que le permitieron lograr cambios contundentes y crear otras realidades; experiencia que hoy le permite sostener una mirada diferente sobre cómo pararse en este conexto de crisis y es lo que compatimos en esta entrevista en vivo por el Instragram de MDZ en el ciclo de MendozAprende.

¿Cómo viene siendo para vos en lo personal este periodo de cuarentena?

Emocionalmente muy intenso y también un momento de tomar conciencia, en mi caso del enorme privilegio de vivir en una casa con espacio, de disfurtar a mis hijos y mi familia, que mi mundo cercano está sano. Me siento muy exigido y cansado por los roles que hoy estoy ejerciendo en la empresa, pero contento. Estoy tratando de no entenderlo todo, de asimilar esto de prender fuego todo lo que te planificaste y tu necesidad de control; con más ganas de estar más sensible para mirar y ver lo que pasa. Tratando de aportar cabeza y sumar aprendizaje rápido para lo que se nos viene en términos economicos. De golpe nos encontramos en un contexto muy fuerte pensando en la posibilidad de muerte de personas, limitados por todos lados con muchas restricciones, hay que procesar todo esto. Se hace más claro esto de la interconección global, es la primera vez que un coriano esta igual que un menodocino y que estamos todos frente a un enemigo común. También intentando encontrar un equilibrio relativizando escenarios apocalípticos y la la vez poniendo anteción de tampoco minimizar lo que pasa.

Cambió una condición de vida en forma radical en todos los planos, estamos reordenando todo, cada tema que agarrás require un nuevo abordaje. Creo que la pandemia también nos pegó un cachetón de presencia; no tiene sentido en casi ningún plano proyectar algo, esto de tener que estar en el presente. Este es un uno de los sucesos humanos más significativos que vamos a experiementar en nuestra vida, en el que todos estamos conectados, compatirendo miedos y esperanzas.

Contanos ¿Qué es Arbusta?

Es una empresa de tecnologia que ofrece servicios de aseguramiento de calidad de datos, testeos de procesos; actualmente estamos pasando los 300 empleados y fucionamos en Buenos Aires, Rosario, Montevideo y Medellín, y próximamente esperamos este año abrir en Bogotá. Nuestro grupo humano es un 54% mujeres y gran parte de nuestro talento, un 90%, son jóvenes nativos, centennials digitales, que incialmente no son mirados por el mercado laboral, porque les ha tocado vivir en realidades difíciles, en barrios vulnerables. Lo que hacemos es brindar una oportunidad a estos jóvenes. Con el tiempo fuimos creciendo y brindamos servicios a empresas como Mercado Libre o Disney.

Hubo una charla que nos disparó una idea fundacional y fue en la Matanza con una pareja de cartoneros que nos preguntaron qué debian hacer para que sus hijos no tuvieran el mismo estilo de supervivencia que ellos, y eso nos disparó la pregunta ¿habrá talento aca? Y nos dimos cuenta que si, que no tenía que ver el talento digital, con la formacion académica, rompimos un prejuicio que tan fuertemente arraigados tenemos todos. Desde ahí se disparó una segunda idea fundacional, que quisimos ser una oportunidad de acceso a un trabajo formal y en blanco para ellos.

¿Cuál es esa virtud interna que uno tiene que tener para animarse a derribar estos prejuicios?

Una vez alguien me regaló la idea de que si vos te dejás conmover por una realidad disitinta a la tuya después volvés a donde estás, pero volvés distinto. En el 2001 me conecté con esa otra realidad de ver mucha desnutrición y así empezamos con el Banco de Alimentos y seguí en ese proceso de ir y dejarme conmover y volver, y en 20 años fue lo que me llevo hoy a Arbusta.

Si queres liderar una empresa, si elegís eso , es porque estás anclado a una ambición fuerte, y en mi caso pensé cuál era, no iba por lo economico ni el reconocimiento, y llegué a la conclusión que mi ambición personal está en mi desarrollo personal y en el desarrollo de los que me rodean y también en que necesito tener coherencia entre lo que siento que soy, lo que hago y lo que me rodea.

Si no naciste en situación de probeza, escuchás que todos son chorros, vagos y también pasa del otro lado que creen que somos chetos y no le importamos, entonces desde esa realidad no se puede constuir nada por más que seas buen tipo, hubo que correr esas murallas generadas por esas ideas, ir hacia allá para chequar y ver qué hay detrás de eso y empezar a crear algo diferente.

Dejarse conmover por la realidad es abrirle el corazon en la vida y esto uno tiene que habilitarselo internamente, tambien el concocerse, la coherencia; tomo esas palabras que has dicho como claves para que una inspiracion pase al plano de la acción. Y en esto pensaba ¿Cuál es para vos el poder que tienen nuestras creencias?

La realidad es una convención de ideas, uno construye su cultura y su percepcion de la vida a traves de un conjunto de ideas y desde ahí se aferra a ciertas cosas. Y también ahí hay miserias, entonces creo que hay algo bueno de ir a buscar eso que te enoja, que no te gusta, que te da miedo porque cuando lo enfrentás y lo derribás es cuando entra una nueva realidad. En ese juego de ir, obserar, volver, acomodar donde te hace ruido y reodenar, es donde crecés y ahí empiezan a surgir ambiciones y luego el deseo de querer plasmar eso en el mundo.

Cada vez creo menos en recomendarle al otro lo que debería hacer o ser, me parece que se trata de lanzarse hacia la búsqueda de una enorme plenitud y hacerlo desde nuestro deseo. No somos salvadores, sino que se trata de hacer cosas para transformarte en una version mas linda de vos mismo.

Si, es muy difícil ir por la vida y que cada experiencia que tenemos no nos confronte con nosotros mismos, por su puesto que hay que ir con una mirada atenta hacia nuestro interior.

Podés andar por la vida como un sistema cerrado sin ponerte a juego con nada ni con nadie, y es probable que desarrollés ideas muy individualistas y eso hoy se ve; pero tengo fe en que esta pandemia nos haga reflexionar sobre eso. No creo que la naturaleza humana sea asi, creo que vamos caminando hacia una evolución, sin apuros; se dice que somos un chispazo entre dos enernidades, asique creo que tenemos que desdramatizar este proceso de aprendizaje y solo intentar hacer lo mejor cada día para sentirnos vivos.

¿Cómo es el modelo organizacional de tu empresa, su diferencial, su sello innovador?

Captamos un talento no mirado. En una industria que tiene tanta guerra de talentos y que cada vez se pelean más por cada ingeniero, nostros tenemos una fuente inagotable de talento no mirado; en un promedio de dos años ellos adquieren tantas habilidades, autonomía, libertdad y confianza en si mismos, ahí hay potencia pura. La economía del concoimiento debe empezar a incorporar este tipo de talentos.

En cuanto a nuestro modelo de funcionamiento, incorporamos un sistema de gestión que capta la plenitud de la persona, no solo el aspecto técino o profesional. Nosotros medimos 8 ejes de talentos, y solo uno es relacionado a lo que estudiaste. El telento tiene muchas otras dimensiones, como la capacidad de pedir ayuda, de trabajar en red. Por ejemplo, si te toco vivir en un barrio con menos condiciones tenes más apertura hacia la interconectividad con otro, si te la tuviste que rebuscar día a día para comer, tenes más capacidad de autosotenerte.

¡Qué importante esa valoración positiva que permite rescatar un valor y un talento en donde varios pueden leer vulnerabilidad!, me parece un giro de 180 grados.

Es más rápida tu capacidad de pedir ayuda que en el caso de quien pasó por un proceso acedémico que se va a demorar más en decir “bueno, acá me equivoqué, esto no lo sé, ayudame”. El sistema de gestión que capta la plenitud tambien habla de que vos te sientas contenido en la empresa, o sea que el sistema no te castigue, al contrario te premie por poner arriba de la mesa tu fragilidad. Vos entrás a la empresa con todo tu ser, tus creencias, valores, incluso tu espiritualidad y eso tiene un valor adentro.

También se asienta en la capacidad de autogestión para lo que tiene que haber claridad en los roles, en las responsabilidades y en la interpendendencia entre roles.

Toda organización es un sistema vivo y tiene un propósito evolutivo y vos no podes planificar a 5 años todo lo que te va a pasar, porque eso no responde a la complejidad y velocidad que estamos viviendo, ni hablar con toda la revolución tecnológica en la que estamos inmersos.

En relación al liderazgo ¿cuáles serian las características que se buscan para este tipo de organizaciones?

Es un sistema organizacional que te obliga a integrarte con otros y eso rompe el liderazgo por dominio, en el que el jefe habla, decide y los demás obedecen, al contrario los liderazgos se vuelven mas autónomos y con más capciadad de negociación, es un liderazgo más situacional que diseña la cancha para que todos jueguen con claridad.

Ahora con la pandemia, sinceramente confronté con dos opuestos, seguir con este modelo u optar por lo que mi cabeza me decia de “en tiempo de guerra hay que armar estructura militar” y volver al esquema tradicional. Y nos costó días decidirlo. Por suerte confiamos en esta nueva estructura y en la capacidad de cada una de las personas de nuestro grupo; fue como un salto al vacío, pero pasó cada quien se quedó en el rol que le toca tomando sus propias desiciones en su pocisión y a la semana teníamos establecida la métrica de productividad que nos exigen nuestros clientes.

Aún estamos intentando procesar cómo fue que paso todo esto, que se disparó este liderazgo compartido, una inteligencia colectiva, una apropiacion laboral enorme, un gran sentido de pertenencia, que nos dejó evolutivamente tres pisos más arriba habiendo logrado confiar pese a todo el miedo de que la empresa expoltara en 15 días con toda la responsabilidad que eso implica. Para mi esto ha sido un aprenedizaje que aún estoy intentando sintentizar.

Contanos acerca de experiencias concretas que has vivido en tu empresa con las personas con quienes trabajás respecto a su transformación

Tenemos profesionale de 15 años en la industria rompiéndola o que estuvieron en Wall Street y que luego en Arbusta encontraron un espacio que les permitió evolucionar como personas. También están los casos de aquellos que nacieron en lugares sin recursos o que toda la vida le dijeron “vos no podes” y de golpe se encuentra devolviéndole un error de testing a una empresa líder del mercado y entonces se empodera, empodera su palabra y despues le ofrecen trabajo por tres veces más de sueldo y entonces ella y su familia salen de las circusntancias en que estaban.

Si vos queres develar un talento no suma que te pongas en salvador, porque eso te hace mal a vos; todos tenemos temas que resolver yo no estoy para hacer el bien ni para que me agradezcan sino para crecer y evolucionar; todos tenemos que hacer nuestro camino, que a veces es duro, para crecer. Si estoy acá es porque ésta es mi mejor idea, para mí y para muchos que me rodean. Eso nos integra realmente y desde el corazón y ahí empezas a ver talento donde veías escasez, abundancia donde veías restricciones, fortaleza donde veías vulnerabilidad y es desde ahí donde salen nuevas realidades.

Creo que eso que decis es fundamental, no se trata de ver una vulnerabilidad y pensar cómo hacer para ayudar a esa persona, sino de cambiar la mirada y ver ahí un talento, un valor que hay que incorporar porque suma.

Si ademas es muy inspirador. Lo que más necesitaba ese joven con la vida complicada que tuvo era que alguien confiara en él, que le devolviera una mirada sobre su potencial, que es lo que todos necesitamos. Es impresionante el infinito poder que tiene la mirada cuando la ponés sobre alguien viéndolo desde su mejor versión, diciéndole “vos podes”. Y Eso pasa porque tenemos un poder inmenso cada uno de nosotros, mas allá si seas rico o pobre, pero alguien tiene que explicitarlo, reconocerlo y devolvértelo.