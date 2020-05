¿Cuánto significará de ahorro la fusión de Aerolíneas y Austral?

No hay dudas de que la fusión a la que llegaron Aerolíneas Argentinas y Austral tiene como principal objetivo achicar el rojo de sus cajas e insuflarle a ambas firmas el empuje suficiente para que puedan crecer progresivamente.

Tras la confirmación de la unificación de las empresas por parte del presidente del Grupo Aerolíneas, Pablo Ceriani, trascendió de fuentes de la compañía que el ahorro podría alcanzar en principio los US$100 millones.

Volar no será igual: los profundos cambios que habrán en los viajes áereos

Según la letra chica del acuerdo, Aerolíneas Argentinas absorberá a Austral y será continuadora de todos los derechos y obligaciones que esta posea al momento efectivo de la fusión. Se estima que el proceso legal estaría listo antes de fin de año.

La decisión, que se tomó en un contexto de crisis mundial del mercado aéreo como resultado del avance de la pandemia de Covid-19, permitirá a la empresa mejorar sus números en unos US$100 millones. Esto, como producto de la reorganización de las estructuras internas, el aumento significativo de la eficiencia operativa y el incremento de la facturación.



Para ello se crearán dos unidades de negocios: un proyecto de mantenimiento y reparación de aeronaves a terceros y el desarrollo de una unidad de carga para el traslado de mercadería, ambas, con una lógica y como modelo de negocios independiente.



En el caso de la unidad de negocios de reparación y mantenimiento se prevé generar US$33.000.000 extras en su primer año.



La fusión también redundará en una mayor eficiencia, por ejemplo, el tiempo de parada de las aeronaves para inspecciones mayores se reduce en un 25% para 2023.



El costo directo de mantenimiento por hora de vuelo de la flota en su totalidad se reducirá en casi 7% para 2023, y se generará un ahorro extra de US$ 2,5 millones desde 2022 como producto de la fusión de las áreas de mantenimiento.



Del mismo modo se generarían otros US$ 3 millones de ingresos por reducción de slots de mantenimiento, que podrán utilizarse en atención a terceros.



Está prevista la mejora de la eficiencia en cuanto a horas de vuelo por avión (mensual): son 120 horas (+3%) extras para la flota internacional, 1.700 horas en flota Boeing (+10%) , 700 en flota Embraer (+10) y 3.000 horas extras de vuelo en el caso de los tripulantes de cabina de pasajeros que vuelen en Boeing o Embraer (+16%).

Además se prevén ahorros impositivos por US$ 13.500.000, ingresos directos por US$ 42.000.000 extras al mejorarse la eficiencia en cuanto al uso de la flota, más US$ 8.000.000 de ahorros producto de la reorganización de la estructura interna, y otros US$2.500.000 como producto de eliminación de horas extras.