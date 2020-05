Deuda: Martín Guzmán se mostró "decepcionado" con tres grupos de acreedores

El Ministerio de Economía, encabezada por Martín Guzmán, se manifestó esta tarde "decepcionado" con la declaración que emitieron hoy tres grupos de acreedores que tienen en su poder deuda emitida por el país y manifestó su expectativa de que "mucho puede cambiar en el transcurso de una semana", de cara al plazo que vence el próximo viernes para que los tenedores manifiesten si ingresan al canje.



En un comunicado, la cartera que conduce Guzmán dijo que "tenemos la esperanza de que nuestros acreedores reconozcan que, especialmente a raíz de la crisis del Covid-19, Argentina no puede pagar más" y recordó que "hemos publicado nuestro análisis de sostenibilidad de la deuda y se encuentra alineado con el del Fondo Monetario Internacional".

Argentina está unida. Todo un país apoyando un futuro sostenible.



Necesitamos sentido común y colaboración de nuestros acreedores para poder redefinir nuestros compromisos de forma sostenible, sobre la base del realismo, para que luego del COVID-19 podamos ponernos de pie. pic.twitter.com/lXq7at9NoG — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) May 4, 2020

“Si los tenedores de bonos tienen un enfoque diferente que se adecue a esas limitaciones, deberían presentar una propuesta específica. El Gobierno argentino permanece dispuesto a escuchar y tratar de encontrar un denominador común. Pero cualquier propuesta debe pasar primero la prueba del sentido común", concluyó el parte de prensa.



Esta mañana, tres grupos de acreedores –conformados por el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Cambio de Argentina- reiteraron su oposición a la propuesta presentada por la Argentina.



“Cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos y las instituciones que representan, junto con varios otros inversores, desean reiterar y dejar en claro que no pueden respaldar la oferta de intercambio recientemente anunciada por la República, y no entregarán sus bonos en dicha oferta, porque, entre otras razones, los términos requieren que los tenedores de bonos argentinos sufran pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias”, manifestaron en un comunicado conjunto.



“Sin embargo, cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos está preparado para discutir constructivamente con Argentina cuando su gobierno esté listo para hacerlo, con el objetivo común de encontrar una solución viable a los desafíos financieros actuales de la República”, agregaron los grupos de tenedores de deuda.