Deuda: siguen las negociaciones con los acreedores bajo acuerdo de confidencialidad

Al ser consultado por la reestructuración de la deuda argentina, el director por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, expresó hoy que se mantiene el dialogo con los acreedores bajo acuerdos de confidencialidad en la negociación por la deuda, al tiempo que reveló que los grupos más representativos no alcanzan 50% de la totalidad de los tenedores de deuda.

El funcionario dijo que "estamos en los acuerdos de confidencialidad, donde las partes discuten en una especie de manto de llevar y traer propuestas", si bien aclaró que si llegara a posponerse la operación nuevamente, la extensión de plazos sería como mínimo de 10 días" debido a mecanismos previstos en el proceso.

Los monotributistas deudores de mayo no serán dados de baja en la AFIP

Y aseveró que "los acreedores más representativos no representan al 50% de los bonistas que forman parte de la negociación".

Respecto de si son los fondos buitre quienes están detrás de las negociaciones, Chodos, en diálogo con FM La Patriada, señaló que "uno nunca sabe exactamente si están los buitres clásicos o no, porque hay una opacidad muy grande en lo que son las tenencias".

En este sentido, aseguró que "cada vez hay más presiones para la transparencia para los estados pero se sigue manteniendo la posibilidad de opacidad en los sectores de mercado que no tengan obligaciones de reportar tenencias".

Y fue contundente: "No creo que haya una posición muy significativa de buitres, lo que no significa que no haya acreedores recalcitrantes".