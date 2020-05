Siete claves de por qué reactivar la economía es urgente

Agustín Etchebarne es un economista liberal conocido por abogar por las libertades individuales. Desde el día uno, ha sido de los que se plantó frente a las medidas del gobierno y advirtió las gravísimas consecuencias de extender la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.

En diálogo con MDZ Radio, el economista y columnista de “No Tan Millennials”, explicó porque es tan preocupante la situación de encierro para el sistema en el que vivimos.

Lo preocupante

No podemos dejar que el miedo domine nuestra vida. El efecto del encierro, de frenar la rueda de producción y el trabajo será devastador y traerá muertes también.

Un café también es vida

Tomar un café con un amigo no es una banalidad, es importantísimo porque para muchos eso es parte de la vida. Seguir sin hacerlo es frenar la vida.

La libertad de elegir

Si uno prefiere quedarse en casa es razonable, pero también lo es que si uno quiere ir a trabajar y darle de comer a su familia debería poder hacerlo. Si uno quiere arriesgarse debería poder hacerlo también. Que nos mantengan encerrados a la fuerza un par de semanas vaya y pase, pero ya llevamos casi dos meses.

La esperanza

Alemania, España, Italia y Francia no solo hablan de la vuelta de los vuelos, hasta planifican la vuelta del fútbol. Esto es una buena señal. Ellos están entendiendo que tiene que haber un equilibrio entre salud y economía.

Aprender del pasado

En 1968 en medio del festival de Woodstock murieron 100.000 personas en Estados Unidos por una gripe que hoy entendemos debe haber sido un Coronavirus. La diferencia es que en esa época a nadie se le ocurría cerrar toda la economía. Cerrar la economía tiene consecuencias gravísimas, una cuestión que están poniendo en peligro los epidemiólogos que no entienden el impacto de la caída de la economía en la pobreza por ejemplo.

Copiar a los exitosos

Los países y regiones que tienen éxito contra el virus, debieran ser los que copiamos. Por ejemplo: Veneto vs Bergamo. Véneto propuso que si te sentías mal te atendieran en tu casa, que no vayas al hospital para no aumentar la carga viral y la propagación del virus. La diferencia entre Véneto y Bérgamo, en el mismo país es llamativa.

Quienes serán los últimos

Los servicios personales son los que se llevan la peor parte como: terapias, masajistas, etc. Esos profesionales la van a tener muy pero muy complicada porque sus actividades serán las últimas en retomarse por como vienen las cosas.

