Canje de la deuda: los acreedores habrían entregado una contraoferta

El viernes pasado a las 18, se venció el plazo para que los bonistas que tienen la deuda argentina, contestaran si aceptaban la oferta de restructuración. Pero como no hubo un buen resultado, se extendió hasta el 22 de mayo.

Este miércoles, los principales fondos de inversión de Wall Street, incluyendo a BlackRock, le habrían enviado su propuesta al Gobierno, luego de que el presidente Alberto Fernández le pidiera a los bonistas que dieran a conocer su postura para llegar a un acuerdo.

“Los fondos ya enviaron una contrapropuesta al Gobierno”, informaron a Infobae. Este martes, el presidente dijo en Radio Rivadavia que "mientras no haya contraoferta, no va a haber modificación de nuestra propuesta”. También insistió en que la propuesta no significa una pérdida para los bonistas sino simplemente “que ganen un poco menos”. A lo que agregó que podrán estar tranquilos “porque vamos a poder cumplirla”.

En tanto, los fondos de inversión, según la versión de hoy, “ven al Gobierno con más interés por acordar” que antes del viernes, cuando lanzó una propuesta unilateral que consiguió una adhesión menor al 20 por ciento.

Cabe recordar que, días antes del cierre del primer canje, el Ministerio de Economía filtró una oferta preliminar y reservada que BlackRock le formuló a principios de abril y que el Gobierno consideró que no se ajustaba a sus parámetros de sustentabilidad de la deuda.

Por otro lado, se habría trabado un pedido, nunca oficializado, al Fondo Monetario Internacional (FMI) para un paquete de emergencia de 5.000 millones dólares a la Argentina. Cabe recordar que el organismo que conduce Kristalina Georgieva aprobó ayer un crédito de emergencia a Chile por 23.500 millones de dólares.

Luego de este capítulo con los bonistas, el Gobierno debe reprogramar su deuda de USD 44 mil millones con el Fondo, que vence hasta 2023 y que pretende postergar al menos 3 años más.