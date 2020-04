Culpan a los bancos por dificultar a comercios el acceso al crédito

El secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, consideró que “los bancos no están a la altura de las circunstancia” y advirtió que “no están haciendo fácil el acceso a los créditos” que el Gobierno nacional dispuso a tasas bajas para que las pequeñas y medianas empresas puedan hacer frente a sus obligaciones durante el aislamiento social.

El Gobierno nacional lanzó la semana pasada un fondo de $350.000 millones en créditos para mantener el nivel de actividad “y hasta el momento se ha tomado solamente el 3% de los pedidos y no es porque el comercio no los necesite, sino porque la burocracia de los bancos es infernal”, advirtió Grinman en declaraciones radiales citadas por la agencia de noticias Télam.

“Los bancos no están a la altura de las circunstancias; no reciben depósitos, espero que lo hagan. No están haciendo fácil el acceso a los créditos”, dijo el representante de la CAC. Además, consideró “incomprensible que los bancos no hayan estado operando normalmente, como lo hicieron los supermercados y las ferreterías”.

“Una actividad esencial como es la bancaria siempre tuvo que estar abierto aunque sea con reducción de personal”, dijo el dirigente de la CAC, haciendo referencia a las dificultades de los clientes para resolver cuestiones operativas, que vio su punto más álgido el viernes pasado con las aglomeraciones de miles de personas frente a las puertas de las sucursales.

Grinman señaló que por esos motivos, los directivos de la cámara “nos fuimos de la reunión (con los representantes del Gobierno mantenida el martes pasado) con la sensación que desde el aislamiento social podríamos pasar a un distanciamiento social”. “El gobierno receptó con buena voluntad, aunque no se comprometió a nada. Esperamos que para el fin de semana pueda haber algunos anuncios de apertura gradual de actividades”, concluyó el directivo.