El riesgo país crece 100 puntos por la incertidumbre sobre futuro de la deuda

El índice de Riesgo País de Argentina subía este miércoles 109 puntos básicos, hasta las 3.805 unidades, impulsado por la creciente incertidumbre sobre el futuro de la deuda pública del país, que hoy debe afrontar un vencimiento de intereses en medio de una ardua negociación con acreedores privados.



Los títulos públicos argentinos operaban este miércoles en retroceso, con bajadas promedio del 1,8% para los papeles de legislación local y del 1,5% para los bonos de ley extranjera.



La nueva subida en la prima de riesgo de Argentina se da en un día clave para saber cuál será el futuro de la deuda soberana del país, ya que hoy vencen intereses por unos 500 millones de dólares de tres bonos emitidos bajo legislación extranjera.



El Gobierno puede optar por no pagar hoy y hacer uso del período de gracia de 30 días que tiene para regularizar el compromiso antes de caer formalmente en un impago.



Muchos inversores y analistas dan por descontado que Argentina no abonará hoy los intereses de estos bonos, títulos que están incluidos en la oferta lanzada el viernes último por el país suramericano para reestructurar bonos por unos 66.239 millones de dólares en manos de acreedores privados.



Aunque no fue explícito a la hora de decir si Argentina pagará hoy o no, el ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo este martes que el país ya está en un "virtual default" (cese de pagos).



"Ya considerábamos que la economía estaba en virtual default. No es que Argentina hoy tiene acceso al mercado de crédito internacional y que entonces, luego de no poder hacer frente a los pagos de deuda que se vienen en los próximos días, va a perder ese acceso. No es así: Argentina ya no tiene acceso al mercado de crédito internacional y eso va a seguir ocurriendo", afirmó Guzmán.



En estas declaraciones y otras de tono similar, sobre la supuesta incapacidad de Argentina para realizar más pagos de deuda, se basan buena parte de los operadores y analistas de mercado para deducir que hoy no se pagará el vencimiento.



"Entendemos que, tras las declaraciones oficiales ya realizadas, el pago de los 500 millones de dólares para los cupones de interés de los bonos ley extranjera que vencen hoy no llegará. Con lo que empieza a correr el plazo de 30 días para un posible acuerdo, o un eventual nuevo default", señaló Matias Roig, director de la correduría Portfolio Personal Inversiones.



El experto apuntó que Argentina, si no paga hoy, siempre tendrá la posibilidad de, a último momento, antes del 22 de mayo, cancelar el vencimiento y evitar un "default" para "ganar tiempo" en el marco de la negociación con los acreedores.



Argentina completó ya los trámites de formalización del prospecto de la oferta ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos y allí se detalla que el plazo límite de adhesión para la propuesta es el 8 de mayo.



La oferta fue rechazada este lunes por grandes grupos que reúnen a acreedores de Argentina, principalmente poderosos fondos de inversión, como Ashmore, BlackRock y Fidelity, entre otros.



Ante esta reacción, Guzmán dijo el martes que la "la oferta es la que es" y que Argentina no puede "ofrecer más" de lo que ya ha propuesto: un período de gracia de tres años, una quita del 5,4% sobre el stock adeudado y del 62% sobre los intereses.



Pese a lo expresado por el ministro, analistas locales consideran que hay margen para que Argentina mejore su oferta y logre mayor adhesión entre los acreedores.



"Todo el mercado lo está interpretando cómo que ésta es una oferta inicial, y un precio mínimo para los bonos. (...) Hoy al menos gran parte del mercado interpreta que se va a mejorar esa oferta", apuntó Roig.



Por su parte, la firma Delphos Investment observó en un informe que, si bien por las declaraciones y actitudes que e se vienen observando en últimos días, el Gobierno tiene escaso margen para mejorar la propuesta, hay alternativas para ofrecer alguna mejora a los acreedores, aunque sea "exigua", "en el caso en que el Gobierno opte por intentar alcanzar una solución amigable al tema de la reestructuración".



"Creemos que el Gobierno tendría margen para mejorar la propuesta", dijo la firma, que, de todos modos, advirtió que "la posición del Gobierno al día de hoy parecería ser bastante firme" y, "de ser así, el default luciría como el escenario más probable".