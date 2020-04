Bajan el dólar "libre" y el riesgo país tras la oferta de Guzmán a los bonistas

El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, anunció el jueves en qué consistirá la propuesta de reestructuración de deuda que presentará a los bonistas. A la espera de los detalles "finos", los bonos en dólares registraron importantes subas este viernes, acompañados por una caída considerable del riesgo país.

El riesgo país cae 9,1% este viernes y se ubica en 3.623 puntos básicos, mientras que los bonos en dólares que cotizan en Wall Street y entrarán en el canje registran subas de hasta 4,5%. Aún con la quita de 62% sobre los intereses, todavía están cotizando en un valor más alto que el actual.

Además de una quita de 62% sobre intereses (un ahorro de US$ 37.000 millones, según Guzmán) y de 5,4% sobre el capital (US$ 3.600 millones), Argentina pedirá 3 años de gracia y pagaría inicialmente un cupón o interés de 0,5% para luego ir subiendo hasta alcanzar un promedio de 2,33%. Guzmán no especificó qué plazo tendrán los nuevos bonos, ni cómo serán los intereses o si habrá más de una opción o combinación de bonos nuevos para elegir. A pesar de lo agresiva que fue la propuesta argentina, en los mercados fue bien recibida este viernes.

El dólar MEP baja un 3% este viernes y se ubica en $100,27 para la venta gracias al avance de los bonos argentinos. El dólar CCL, por su parte, se mantiene en $102,31. El dolar solidario (oficial más el 30%) se mantiene estable en torno a los $87,43 para la venta. El dólar blue, por su parte, se mantiene en $105..