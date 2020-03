El campo realizará un paro de cuatro días por el aumento de las retenciones

Las entidades que nuclean al campo lanzaron un paro de comercialización por cuatro días en protesta por el aumento de la retenciones que decidió el Gobierno nacional.

Hoy se hizo oficial el aumento de los derechos de exportación para la soja, que pasaron del 30 al 33%. Tras las deliberaciones internas, la Mesa de Enlace anunció la medida. Se trata de la organización que reúne a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

uD83DuDD0ACÓRDOBA , SANTA FE EMPEZARON LOS TRACTORAZOS CONTRA EL TÍTERE Y EL ROBO AL CAMPO#NoSeBancaMas pic.twitter.com/pQI1w5sG1Y — ariel viano uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@arielviano) March 5, 2020

Aunque aún no se conocen detalles, la medida incluiría el cese de la comercialización de granos por cuatro días, entre el lunes y jueves de la semana que viene.

El impacto

El Gobierno nacional publicó hoy la decisión de aumentar las retenciones con el fin de mejorar la recaudación. Aunque en principio eso podrían lograrlo, según la Bolsa de Cereales a mediano plazo podría tener un efecto negativo por la baja en la siembra.

¡Impresionante #Tractorazo en Córdoba en estos momentos, en contra de las medidas anti productivas de @alferdez! Esto recién empieza muchachos, bajen impuestos porque se pudre mal. pic.twitter.com/lvXIZUIHPU — LUCHO BUGALLO (@LuchoBugallo) March 5, 2020

Las nuevas alícuotas de derechos de exportación para productos agropecuarios establecidas en el decreto 230/2020 implicaría una recaudación adicional de 330 millones de dólares, estimó hoy la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. "Considerando la producción que ya se encontraba comercializada al momento de adoptarse el decreto, para la campaña 2019/20 el nuevo esquema implicaría una recaudación adicional de US$ 330 millones respecto de la situación prevista bajo el anterior decreto 37/2019", explicó la entidad.



De esta forma, el aporte al fisco por derechos de exportación de las seis cadenas de cultivos extensivos totalizará 5.936 millones de dólares, amplió el trabajo. Pero aclaró que "la recaudación total aumentaría en menor cuantía (US$ 274 millones), dada una disminución en lo recaudado por otros impuestos, llevando la recaudación total a US$ 11.598 millones".



Y, remarcó, "para el área sembrada de la campaña en curso, las nuevas alícuotas sí tendrían un impacto significativo en el área sembrada y la producción durante la campaña 2020/21". "Al disminuir los precios recibidos domésticos y modificar las rentabilidades relativas, los actores modifican sus planes de negocios ante los nuevos escenarios", explicó la Bolsa de Cereales porteña.



Para la campaña 2020/21, advirtió la entidad, "se estima una disminución del área sembrada de 636 mil hectáreas" debido a que "el nuevo esquema de derechos de exportación afectará las decisiones de los productores desde el inicio de la ventana de siembra". En términos de cultivos, el más afectado sería la soja, cuya intención de siembra disminuiría en 679 mil hectáreas como consecuencia del nuevo aumento en los derechos de exportación al complejo.



Por el contrario, en el caso de maíz se espera un incremento en el área de siembra.