Burgueño: "La tasa de interés estará por debajo de la inflación"

El próximo jueves, el Banco Central de la República Argentina bajará dos puntos (de 40 a 38 %) la tasa de referencia - herramienta que usa para controlar el dólar- para continuar así la tendencia de baja que se inició con el cambio de gobierno. En "Uno nunca sabe", Carlos Burgueño afirmó que “el jueves, una nueva baja de tasa de interés: desciende al 38% y es la primera vez que lleva el Central la tasa de interés por debajo de la inflación. Hasta 40% le empatamos a la inflación. Al 38% significa que estás apostando a una tasa de interés negativa. El mensaje al mercado es que no apostés a las tasas de interés, lo que quiere decir es que presten los pesos y sáquense de encima los pesos que tienen porque van a perder dinero". Lo que quiere decir, llevado a la práctica, es que "te ofrezco un préstamo porque me tengo que sacar de encima estos pesos porque no puedo hacer más negocios con el Banco Central, porque si lo hago pierdo dinero. Esta es la idea. Es una apuesta y me parece que no está mal”.

Primer dato de la inflación de febrero para privados. Según @OJF_Asociados fue de 1,9% mensual y registró un crecimiento interanual de 52,7%. Menor a la de enero. — carlos burgueño (@cburgueno) March 2, 2020

Una de las facultades del Banco Central es la de establecer la tasa de interés de referencia en la política monetaria en el país, que repercute en las operaciones que realiza la entidad, como también en variables económicas como dólar o inflación.

En "Uno nunca sabe", Burgueño también abordó sobre inflación, nafta y créditos hipotecarios. En el primer caso estima que la inflación de febrero podría llegar a 1,5%, aunque todavía falta esperar un par de semanas. "No es descabellado pensar que sea 1,5% la inflación". .

Sobre el aumento de los combustibles, un 0,24% por la aplicación del impuesto al Dióxido de Carbono, Burgueño aclaró que si bien "es poco dinero, serán algunos pesos en el monto final de quien llena el tanque. Todo lo que emita dióxido de carbono tiene un impuesto, que existe para que se emita menos dióxido de carbono", explicó y acerca del escenario en la producción de energía en el país, el periodista lo sintetizó con esta oración: "Vaca Muerta sigue más muerta que vaca".

Sobre los créditos hipotecarios., Burgueño afirmó que "la decisión es que haya arreglo entre la gente y los bancos".