Denuncian que Techint despedirá a 1500 trabajadores este lunes

La empresa Techint anunció que el lunes despedirá a más de 1.500 trabajadores que cumplen tareas en diversos emprendimientos que lleva adelante la compañía en distintos puntos del país, confirmaron hoy fuentes gremiales de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).



Según las mismas fuentes, la medida de la empresa que preside Paolo Rocca tiene por objetivo que el gobierno nacional abone "de forma inmediata la deuda atrasada de 2019 por obra pública".



Ante esta situación, fuentes de la cartera laboral conformaron anoche a Télam que el ministro Claudio Moroni convocó para el lunes próximo --en horario a confirmar--, a los empresarios de esa compañía en procura de una solución al conflicto.



Ante la consulta de Télam, una fuente de Techint Ingeniería Construcciones dijo que la compañía tiene previsto avanzar la próxima semana con la "desvinculación" de 1.450 trabajadores de la construcción que fueron contratados para llevar adelante obras y servicios para clientes privados en las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Neuquén que se encuentran paralizadas por no estar comprendidas en el DNU del Gobierno nacional como "esenciales".



En Techint señalaron que el convenio que rige para los trabajadores de la construcción contempla esta posibilidad y que el compromiso de la empresa es "tomar nuevamente a estos trabajadores cuando retorne la actividad".



La empresa constructora evitó comentar la versión respecto a que las desvinculaciones en curso estarían relacionadas con la falta de pago de parte del Gobierno nacional de las obras concretadas en 2019.



Los voceros y fuentes gremiales de la organización nacional que lidera Gerardo Martínez denunciaron ayer que el Grupo Techint comunicó la decisión al cuerpo de delegados de todas las obras y emprendimientos en marcha de la compañía.



"Techint anunció a los delegados gremiales de sus obras que el lunes cesanteará a más de 1.500 trabajadores ante la imposibilidad de continuar operando y abonando salarios sin antes percibir unos 5 mil millones de pesos que en concepto de deuda de 2019 debe cobrar por obra pública", dijeron las fuentes del sindicato a Télam.



Además, los voceros gremiales de la Uocra señalaron que de forma "sugestiva" el anuncio de la compañía a los representantes de base del sindicato se produjo apenas dos días después del encuentro que mantuvieron los ministros de Obras Públicas y de Vivienda y Hábitat, Gabriel Katopodis y María Eugenia Bielsa, respectivamente; el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech, y Martínez.



En la ocasión, el también secretario de Relaciones Internacionales de la CGT e integrante del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó un "descarnado y claro informe" respecto de la situación de la actividad -que emplea a casi medio millón de trabajadores en todo el país- y planteó la posibilidad de generar "algún método de compensación a partir de un esquema similar al Repro (Programa de Recuperación Productiva) de Trabajo o de otra modalidad operativa para mantener los actuales puestos de trabajo en todo el territorio nacional".



"Por contrapartida y, en una abierta provocación y apriete hacia el gobierno y, en plena evolución del virus, Techint anunció hoy a través de su CEO, Luis Betnaza, la decisión de producir el lunes más de 1.500 despidos si no cobra de manera inmediata unos 5 mil millones de pesos por deuda de obra pública de 2019", afirmaron las fuentes.



Además, los voceros gremiales del sindicato confiaron a Télam que los empresarios nucleados en Camarco ya "se menciona seriamente la posibilidad inmediata de efectivizar alrededor de 100 mil despidos en todo el país si no hay respuestas".



"Se trata lisa y llanamente de un apriete a un gobierno que intenta por sobre todas las cosas cuidar la salud de los argentinos ante la invasión del coronavirus. Techint es la empresa de la construcción más pesada y con más espaldas para afrontar sus decisiones. En plena crisis sanitaria exige el pago de una deuda por certificaciones de obra pública, lo que evidencia un nuevo abuso. Una vez más y, ante una situación histórica y sanitaria inédita, vuelve a dar la espalda al país y los trabajadores", dijeron las fuentes gremiales.



"Lo peor es que una vez realizado el anuncio por parte de Betnaza, Martínez procuró durante horas comunicarse con el empresario, que directamente desapareció", aseguraron las fuentes de la Uocra, las que añadieron que mientras el pueblo "pone el hombro y realiza un esfuerzo extraordinario para que la Argentina emerja de este grave momento, Techint y otras compañías del sector aprietan para cobrar deuda, privilegiando como en Estados Unidos y otros países lo económico por sobre lo sanitario", concluyeron.