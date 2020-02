Afirman que con la reestructuración se recuperará la economía

Diversos analistas económicos llegaron a la conclusión de que el futuro del financiamiento de las empresas y el crédito para el consumo en la Argentina dependerá de una reestructuración de deuda "exitosa" con los acreedores privados. Este será "el primer paso" para proyectar una recuperación económica.



Por el contrario, alertan que de no alcanzar un acuerdo implicaría una mayor caída de la actividad, a lo que podría sumarse una aceleración de la inflación y una mayor presión sobre el tipo de cambio.



"Para salir de la crisis la Argentina requiere una sucesión de pasos entre los cuales la renegociación de la deuda es el primero y más relevante", aseguró Martín Kalos, economista jefe de la consultora Elypsis.



"Sin una renegociación exitosa no hay perspectivas claras respecto de los flujos de recursos que la Argentina necesita para crecer a mediano y a largo plazo", agregó.



Según Kalos, una reestructuración de deuda permitiría estimular la demanda de crédito con algunos sectores "que llevarán la punta de lanza de ese crecimiento", pero, aseguró, "hay que ver qué hace la política pública con eso".



Por su parte, el analista financiero Christian Butteler aseguró que "poder cerrar un acuerdo no va a traer una lluvia de inversiones, pero permitirá ordenar la economía y despejar el panorama financiero en el futuro".



"En un escenario así las empresas podrían mirar a la Argentina con expectativas y pensar en inversión real a mediano plazo", apuntó Butteler.



A su vez, recordó que "muchas empresas han tomado deuda y necesitan un panorama financiero despejado, para rollear su propia deuda y no entrar en default"



Según Kalos, si no llegara a haber arreglo con los bonistas la Argentina "podría ir a un escenario de estancamiento económico, con volatilidad de tipo de cambio y precios, o a una crisis más profunda con aún más volatilidad".



"En 2002 la situación económica era crítica, pero pudimos salir con un contexto muy distinto al de hoy. Entonces, las retenciones a las exportaciones significaron un boom de ingresos; hoy ya están presupuestadas. Un default hoy implica un panorama mucho peor a la situación de entonces", agregó Butteler.