Más trabas y dudas: ¿Cómo saber si estoy inhabilitado para comprar dólares?

Una de las opciones más utilizadas para saber si se está inhabilitado para comprar dólares es la que ofrece ANSES en su sitio web. Allí, lo que hay que hacer es ingresar el CUIL y el período de tiempo que se busca consultar. Dicho plazo no puede ser mayor de seis meses.

Una vez ingresados los datos, el sistema emite una respuesta. En el caso de que aparezca la frase “Denegatoria Certificación Negativa”, significa que la persona en cuestión se encuentra habilitada para operar con divisas.



De lo contrario, la frase que aparece es “No es posible emitir la Certificación debido a que registras…” y continúa con el detalle de los motivos que justifican el impedimento.

¿Qué es lo que dice ANSES con respecto a la compra de dólares?

El servicio que pone a disposición la Administración Nacional de la Seguridad Social se inscribe solamente en el marco de algunas de las restricciones que imperan sobre la moneda extranjera.



Dicho de otra manera, es posible que este sitio web indique la habilitación para comprar dólares pero que, a la hora de efectuar esta operación, la misma no se pueda llevar a cabo.



Esto se debe a que ANSES pone a disposición una base de datos en la cual se puede observar si una persona recibe o recibió en el transcurso de los últimos meses alguna ayuda social, como puede ser el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).



En resumen, el cobro de planes sociales es una de las restricciones que se presentan sobre la compra de divisas. Sin embargo, no es la única que determina que una persona esté inhabilitada para hacerlo.



Otra de las variables que toma en consideración ANSES es la de los ingresos del consultante. Si el mismo no cuenta con ingresos declarados, o si éstos no son considerados suficientes por el organismo público, también recibirá una respuesta negativa.

Otras restricciones para comprar dólares

Con el objetivo de incentivar el ahorro en pesos y de resguardar las reservas de dólares del Banco Central de la República Argentina, tanto el Gobierno como esta entidad bancaria han establecido una serie de criterios que determinan que algunas personas puedan comprar dólares y otras no.



Algunos de los casos que se encuentran inhabilitados para comprar dólares son los siguientes:

Monotributistas que hayan sacado un crédito a tasa cero.

Trabajadores que hayan cobrado parte de su sueldo gracias al programa ATP (Asistencia a la Producción y al Trabajo).

Empresarios que se hayan visto en la necesidad de acudir a este programa para abonar los sueldos de sus empleados.



Por último, es importante tener en cuenta que incluso aquellas personas que están habilitadas para comprar dólares padecen ciertas restricciones.

Además del pago del Impuesto PAÍS y de las retenciones por Ganancias y Bienes Personales, existe un límite que determina que sólo se pueden operar con USD 200 por mes, o con su equivalente en otras divisas.

Este monto no sólo hace referencia al cambio de moneda extranjera, sino que también abarca la compra de productos y el abono de servicios.