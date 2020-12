Kulfas estimó que las exportaciones y la balanza comercial mejorarán en 2021

Matías Kulfas aseguró este domingo que "las exportaciones y la balanza comercial argentinas mejorarán en 2021" y sostuvo que a ese objetivo colaborarán "la modificación que se hizo de de la estructura de derechos de exportación y el programa de desarrollo de proveedores nacionales, que permitirá reducir importaciones".



Kulfas en declaraciones a la radio Con Vos, afirmó que "hemos implementado medidas industriales con el objetivo de exportar más. Adecuamos la estructura de los derechos de exportación para incentivar esas exportaciones industriales con mayor valor agregado y también trabajamos mucho en el desarrollo de proveedores nacionales".



Más adelante, el ministro remarcó que "la caída en las exportaciones tiene que ver con un escenario internacional bastante más complejo, los mercados internacionales se cayeron y tenemos una perspectiva de que se recuperen en el 2021".



En ese sentido, Kulfas detalló que "por la falta de una política industrial del gobierno anterior o por descuidos, mucha producción nacional no era tenida en cuenta, como es el caso de la industria automotriz, donde el contenido nacional de los autos estaba siendo solo del 15 o 20% y el nuevo proyecto que hemos generado junto con industria en el marco del Acuerdo Económico y Social prevé un contenido nacional de entre un 40 y 45%".



El ministro puntualizó que "esto hace que el país exporte más pero además sustituye importaciones de manera competitiva, es decir agregando proveedores nacionales que son capaces de realizar esas piezas que el país necesita para producir, lo que nos va a llevar a crecer. En esa misma dirección hay que destacar el Plan Gas, que es un esquema de estímulo para reemplazar importaciones de gas, lo que va a permitir mejorar la balanza comercial argentina".



Luego Kulfas admitió que "la brecha cambiaria es un problema que no nos tiene cómodos, pero que por suerte y gracias al accionar conjunto del Ministerio de Economía y el Banco Central, se controló y la idea es que pueda seguir reduciéndose. También apuntamos a que, a partir de los incentivos que hay en la industria de la construcción, muchos dólares puedan derivarse a inversiones productivas, lo que genera una oferta en esos mercados una reducción de esa brecha".



Finalmente, el ministro enfatizó que "para el 2021 somos optimistas y también prudentes. Optimistas porque ya vemos indicadores de recuperación económica. Noviembre está mostrando un crecimiento interanual positivo incluso con los niveles prepandemia, con la recuperación de la industria y el crecimiento de la producción y la venta de los materiales de construcción. Las perspectivas son positivas pero también hay que ser cautelosos porque el problema del coronavirus no está resuelto. Hay que seguir trabajando con cautela".