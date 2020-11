La industria automotriz proyecta en 2021 fabricar 70% más que en 2020

El presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), Daniel Herrero, anticipó hoy que la industria automotriz de Argentina proyecta para 2021 una producción nacional de 440.000 unidades, casi 70% más de lo que se espera para el cierre de 2020 que estuvo marcado por dos meses de paralización de las plantas a causa de la pandemia de coronavirus. "Esperamos las asociadas en Adefa para el año que viene un mercado de patentamientos de unas 460.000 a 470.000 unidades, y unas 440.000 unidades de producción", afirmó el directivo en un diálogo con la prensa, al asegurar que el sector está "yendo en buen camino"..

De corroborase las proyecciones de las automotrices, el incremento de producción estaría en el orden del 70% si se compara con la previsión para este 2020 de unas 250.000 a 260.000 unidades de fabricación nacional, tal como viene proyectando el sector y como ratificó un reciente informe de la consultora Abeceb. En el caso de los patentamientos, el incremento interanual sería de poco más del 40% si se tiene en cuenta las proyecciones optimistas para el cierre de este año que hablan de 330.000 ventas en las concesionarias, y en línea con los reportes de la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara).



"Hay que seguir trabajando y el diálogo está dando resultados", afirmó Herrero en referencia a la reciente conformación de la mesa de la industria automotriz, en el marco del Acuerdo Económico Social impulsado por el Gobierno, junto a los sectores gremiales y la cadena de valor autopartista.

Dólar y brecha cambiaria

"En estos últimos meses decidimos en una mesa dialogar y logar consenso sobre cuánto veíamos de mercado, cuánto queríamos de producción argentina y cuánto de importación y entre todos los actores ratificar y respetar un acuerdo que viene funcionando", afirmó el titular de Adefa. En ese sentido, Herrero planteó la necesidad de retomar esas estimaciones en el marco de la mesa sectorial "para pensar de nuevo esas variables de ecuación que queremos para el año que viene".



El directivo industrial también expresó que "la brecha cambiaria no es algo que se pueda decir que influya en los precios, porque la mayoría de las transacciones corre por el dólar oficial".



"Sí en la medida que la brecha se agranda hay una demanda de vehículos por aprovechar una situación especial coyuntural, pero ninguna de las terminales toma una decisión de precios por el tema brecha", aseguró al admitir que esa situación genera "una demanda irreal o especulativa no del todo genuina".



Como ejemplo citó que en la actualidad, la pick up Hilux, el modelo de Toyota que lidera su segmento desde hace catorce años, "está en su valor más barato por kilo de soja", en una comparación ya tradicional para ese tipo de vehículo por el tipo de cliente de mayor demanda.



Gobierno y empresas decidieron impulsar una Ley marco de la Industria porque es un sector estratégico para la producción argentina por su representatividad y derrame en el desarrollo económico y social del país, y sigue varias de las líneas de la Visión 2030 que elaboró Adefa y los sindicatos en 2019.