Kiosqueros en pie de guerra por la prohibición de exhibir los cigarrillos

Los kiosqueros mendocinos atraviesan un durísimo 2020. El efecto de la pandemia se llevó en la provincia al 50% de los comercios del rubro y la situación, pese a la flexibilización, no ha mejorado lo suficiente.

Ahora un proyecto de ley que busca la prohibición de exhibir cigarrillos, por lo que consideran que será un duro golpe en un momento tan crítico como el actual.

Desde la Cámara que los aglutina afirman que se trata de una medida inconsulta que no hará más que "aplastar" a estos comercios pequeños. "Si el producto no se muestra, no se vende”, sostienen.

El proyecto en cuestión apunta a prohibir la publicidad, promoción y exhibición de productos elaborados con tabaco.

"Hay un proyecto de no poder exhibir la mercadería en los negocios, lo cual nos parece una locura. Con la crisis actual es darnos un golpe más. El proyecto trata de que no podamos exhibir los cigarrillos en nuestros negocios”, cuestionó Gerónimo Nanclares, de la cámara de kiosqueros, a FM Vos de San Rafael.

De acuerdo con esta iniciativa, el consumidor tiene que acercarse y preguntar si el kiosquero tiene el producto. "Es una locura total. Hoy es eso y mañana van a prohibir tener el pan exhibido; es meterse dentro de nuestros negocios”, reaccionó el referente de los comerciantes, quien precisó que la venta de cigarrillos representa un 30 o 40% de la venta diaria.