Standard & Poor's sacó a la deuda argentina del default selectivo

La calificadora de riesgo Standard & Poor's sacó a la deuda argentina de la categoría "default selectivo" que había dispuesto este lunes pero le puso nota CCC-/C, una baja calificación en la escala del ranking.



Desde el Ministerio de Hacienda se advirtió que la calificación de "default selectivo" duraría un par horas hasta que se publicara el nuevo cronograma de pagos.



"La calificación de default selectivo hecha por S&P, estará en vigencia sólo por un día", aseguró anoche el Ministerio de Hacienda.



El texto del comunicado recordó que "la calificadora Standard and Poors bajó la calificación de deuda de corto plazo en forma temporaria a Default Selectivo".



El ministerio explicó que "significa el incumplimiento parcial de alguna de las condiciones de emisión, en este caso el plazo, no el monto ni los intereses" y que "es selectivo porque se considera que el emisor continuará honrando el resto de sus compromisos. Lo importante es que que estará en vigencia por un día", remarcó el comunicado oficial.



Con el nuevo esquema vigente, Standard & Poors subió hoy calificación desde "SD" (select default) a "CCC-/C", tras el anuncio del Ministerio de Hacienda de un nuevo calendario de pago.



Sin embargo la firma mantuvo su perspectiva negativa ya que recalificó la deuda con una nota baja.



“La calificación CCC-/C refleja una profunda vulnerabilidad del crédito y alto riesgo de no pago”, indicó S&P.



El gerente analítico para América Latina de S&P Sebastián Briozzo explicó en declaraciones radiales que "la calificación de riesgo es una opinión fundamentada, tenemos una metodología de muchísimos años de trayectoria en esto. Es una opinión hasta que hay un hecho de incumplimiento, y deja de ser una opinión, y esto pasó con los bonos de corto plazo del Gobierno”, dijo.



“Hoy retiramos el default selectivo”, remarcó Sebastián Briozzo, de S&P, pero aclaró que el “default es una realidad y que formará parte una vez más de la historia” de la Argentina.