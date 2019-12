Cornejo, a empresarios: "El estado no va a poder sostener la inversión al ritmo que venía"

En un almuerzo por el día de la Industria de la Construcción organizado por la Cámara Argentina de la Construcción en el Gran Hotel Potrerillos, el gobernador Alfredo Cornejo advirtió que las empresas van a tener que estar preparadas para -juntas con el gobierno- "poder mantener el ritmo de trabajo" dado que el "Estado no va a poder sostener la inversión al ritmo que venía". Y agregó que "vamos a tener problemas para sostener la inversión si no mejora la economía nacional".

“Si bien estamos en equilibrio entre gasto e ingresos vamos a tener problemas para sostener la inversión si no mejora la economía nacional y las empresas van a tener que estar preparadas para esa tarea y trabajar codo a codo con el Gobierno para poder mantener el ritmo de trabajo dado que el estado no va a poder sostener la inversión al ritmo que venía. Creemos que ahí si hemos levantado la vara, ha sido una interlocución de las mejores que ha tenido Mendoza entre el sector publico y el sector privado”, dijo el gobernador.. “La realidad necesita de empresas preparadas para los distintos contextos cambiantes. No creo que hayan muchos países en los cuales los empresarios tengan que estar constantemente reciclándose con tales cambios macroeconómicos. Es bastante meritorio ser buen empresario en la Argentina”, agregó.

Cornejo estuvo acompañado por el Gobernador electo, Rodolfo Suarez, el ministro de Economía Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial Humberto Mingorance; el intendente de Godoy Cruz, Tadeo Garcia Zalazar y el electo de capital Ulpiano Suarez, además de las autoridades de esta cámara empresaria.

Marcelo Bargazzi, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción agradeció al Gobernador, entre otras cosas, por la “implementación e instrumentación del bono fiscal que permitió la inversión una vez que las obras estuvieran hechas y no cuando fueran promesas de inversión y eso permitió mas fuentes de trabajo. Usted logró a través de estos 4 años de gestión dejar una Provincia con sus cuentas ordenadas y fundamentalmente ha reinstaurado el respeto por la autoridad”.

“Los números de su gestión son alentadores para seguir una misma senda pero hay uno en particular que lo debe enorgullecer y es el de haber podido incrementar la cantidad de alumnos en ambos niveles de nuestra provincia”, finalizó Bargazzi.